Никита Кучеров первым набрал 120 очков в сезоне НХЛ

У гостей дублей отметился Брэйден Пойнт (41', 55'), также забивали Ник Пол (5') и Энтони Дюклер (47'). У хозяев единственный результативный бросок нанес Вильям Эклунд (8').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров принял участие во всех шайбах своей команды и оформил ассистентский покер. Россиянин продлил свою результативную серию до 12 матчей, что является лучшим результатом в истории «Тампы». До этого рекордным показателем была серия из 11 матчей с набранными очками, которую Кучеров выдал в начале этого сезона.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a53c98fe01fb68d6&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240863" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После 68 сыгранных матчей в активе Кучерова 122 (41+81) набранных очка. 30-летний нападающий первым в этом сезоне НХЛ преодолел отметку в 120 очков. Для повторения личного рекордная результативности, установленного в сезоне-2018/19, Кучерову осталось набрать всего шесть очков.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отрази 21 из 22 бросков по своим воротам и одержал 26-ю победу в этом сезоне.