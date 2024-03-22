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40
05:00
Ванкувер
Монреаль
41
05:00
Вегас
Сиэтл
31
04:00
Эдмонтон
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10:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Никита Кучеров первым набрал 120 очков в сезоне НХЛ

«Тампа-Бэй» на выезде победила «Сан-Хосе» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

У гостей дублей отметился Брэйден Пойнт (41', 55'), также забивали Ник Пол (5') и Энтони Дюклер (47'). У хозяев единственный результативный бросок нанес Вильям Эклунд (8').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров принял участие во всех шайбах своей команды и оформил ассистентский покер. Россиянин продлил свою результативную серию до 12 матчей, что является лучшим результатом в истории «Тампы». До этого рекордным показателем была серия из 11 матчей с набранными очками, которую Кучеров выдал в начале этого сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.

После 68 сыгранных матчей в активе Кучерова 122 (41+81) набранных очка. 30-летний нападающий первым в этом сезоне НХЛ преодолел отметку в 120 очков. Для повторения личного рекордная результативности, установленного в сезоне-2018/19, Кучерову осталось набрать всего шесть очков.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отрази 21 из 22 бросков по своим воротам и одержал 26-ю победу в этом сезоне.

«Тампа» одержала шестую победу в семи последних матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «молнии» проведут в воскресенье, 24 марта, на выезде против «Лос-Анджелеса».

Сан-Хосе
1:4
1:1, 0:0, 0:3
Тампа-Бэй
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