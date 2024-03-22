Дубль Задорова принес «Ванкуверу» победу над «Монреалем»

У хозяев дублем отметился защитник Никита Задоров (16', 20'), еще по одной шайбе забросили Конор Гарланд (39') и Нильс Аман (52'). У гостей единственный результативный бросок нанес Юрай Слафковски (40').

Задоров был признан первой звездой матча. 28-летний россиянин во второй раз в карьере сумел забросить две шайбы в матче НХЛ, причем сделал это всего за четыре минуты. Оба раза Задоров отличился с передач своего соотечественника Ильи Михеева.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=7252f112d91687d9&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240861" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После 64 сыгранных матчей в активе Задорова 18 (6+12) набранных очков. Михеев за 66 матче набрал 30 (11+19) очков.

Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин принял участие в шайбе Нильса Амана и отметился голевой передачей. Это первое результативное действие 22-летнего россиянина в этом сезоне. В начале месяца нападающего подняли из АХЛ, где он в 44 матчах набрал 29 (15+14) очков.