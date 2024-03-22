Дубль Задорова принес «Ванкуверу» победу над «Монреалем»
«Ванкувер» дома обыграл «Монреаль» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Ванкувер» дома обыграл «Монреаль» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
У хозяев дублем отметился защитник Никита Задоров (16', 20'), еще по одной шайбе забросили Конор Гарланд (39') и Нильс Аман (52'). У гостей единственный результативный бросок нанес Юрай Слафковски (40').
Задоров был признан первой звездой матча. 28-летний россиянин во второй раз в карьере сумел забросить две шайбы в матче НХЛ, причем сделал это всего за четыре минуты. Оба раза Задоров отличился с передач своего соотечественника Ильи Михеева.
После 64 сыгранных матчей в активе Задорова 18 (6+12) набранных очков. Михеев за 66 матче набрал 30 (11+19) очков.
Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин принял участие в шайбе Нильса Амана и отметился голевой передачей. Это первое результативное действие 22-летнего россиянина в этом сезоне. В начале месяца нападающего подняли из АХЛ, где он в 44 матчах набрал 29 (15+14) очков.
«Ванкувер» продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет в воскресенье, 24 марта, дома против «Калгари».