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41
05:00
Вегас
Сиэтл
31
04:00
Эдмонтон
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11:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Кучеров стал автором исторического достижения для россиян в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров стал первым российским хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось преодолеть отметку в 120 набранных очков в двух разных сезонах.

Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

В выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:1) россиянин оформил ассистентский покер, увеличив свой лицевой счет в этом сезоне до 122 очков. Кучеров преодолел отметку в 120 очков в НХЛ во второй раз в карьере. Первый раз это произошло в сезоне-2018/19, когда за 82 матча набрал 128 (41+87) очков.

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До Кучерова лишь двум россиянам удавалось добраться до отметки в 120 набранных очков за сезон. В сезоне-1992/93 Александр Могильный набрал 127 (76+51) очков в 77 матчах за «Баффало». В следующем сезоне Сергей Федоров набрал 120 (56+64) очков в 82 матчах за «Детройт».

Кучеров стал 17-м игроком в истории НХЛ, которому удалось повторить 120+ очковый сезон в НХЛ. Больше всего таких сезонов у Уэйна Гретцки (14). Из действующих хоккеистов дважды покорить отметку в 120 очков смог только капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

После 68 сыгранных матчей в активе Кучерова 122 (41+81) набранных очка. Если 30-летний россиянин сумеет сохранить текущий уровень результативности до конца регулярного чемпионата, то он станет 11-м хоккеистом в истории НХЛ, набиравшим 140+ очков за сезон.

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