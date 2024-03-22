Кучеров стал автором исторического достижения для россиян в НХЛ
Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров стал первым российским хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось преодолеть отметку в 120 набранных очков в двух разных сезонах.
Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров стал первым российским хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось преодолеть отметку в 120 набранных очков в двух разных сезонах.
В выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:1) россиянин оформил ассистентский покер, увеличив свой лицевой счет в этом сезоне до 122 очков. Кучеров преодолел отметку в 120 очков в НХЛ во второй раз в карьере. Первый раз это произошло в сезоне-2018/19, когда за 82 матча набрал 128 (41+87) очков.
До Кучерова лишь двум россиянам удавалось добраться до отметки в 120 набранных очков за сезон. В сезоне-1992/93 Александр Могильный набрал 127 (76+51) очков в 77 матчах за «Баффало». В следующем сезоне Сергей Федоров набрал 120 (56+64) очков в 82 матчах за «Детройт».
Кучеров стал 17-м игроком в истории НХЛ, которому удалось повторить 120+ очковый сезон в НХЛ. Больше всего таких сезонов у Уэйна Гретцки (14). Из действующих хоккеистов дважды покорить отметку в 120 очков смог только капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
После 68 сыгранных матчей в активе Кучерова 122 (41+81) набранных очка. Если 30-летний россиянин сумеет сохранить текущий уровень результативности до конца регулярного чемпионата, то он станет 11-м хоккеистом в истории НХЛ, набиравшим 140+ очков за сезон.