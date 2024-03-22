Кучеров стал автором исторического достижения для россиян в НХЛ

В выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:1) россиянин оформил ассистентский покер, увеличив свой лицевой счет в этом сезоне до 122 очков. Кучеров преодолел отметку в 120 очков в НХЛ во второй раз в карьере. Первый раз это произошло в сезоне-2018/19, когда за 82 матча набрал 128 (41+87) очков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a53c98fe01fb68d6&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240863" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

До Кучерова лишь двум россиянам удавалось добраться до отметки в 120 набранных очков за сезон. В сезоне-1992/93 Александр Могильный набрал 127 (76+51) очков в 77 матчах за «Баффало». В следующем сезоне Сергей Федоров набрал 120 (56+64) очков в 82 матчах за «Детройт».

Кучеров стал 17-м игроком в истории НХЛ, которому удалось повторить 120+ очковый сезон в НХЛ. Больше всего таких сезонов у Уэйна Гретцки (14). Из действующих хоккеистов дважды покорить отметку в 120 очков смог только капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.