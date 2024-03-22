Оформивший хет-трик Панарин не попал в тройку звезд дня НХЛ
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарий, оформивший хет-трик в матче против «Брюинз» не попал в тройку звезд дня НХЛ.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарий, оформивший хет-трик в матче против «Брюинз» не попал в тройку звезд дня НХЛ.
Панарин впервые в своей карьере достиг отметки 40 шайб за сезон и обновил личный бомбардирский рекорд в НХЛ. После 70 сыгранных матчей в активе россиянина 97 (41+56) набранных очков. До этого его лучшим результатом было 96 (22+74) очков в 75 матча в сезоне-2021/22.
Никита Кучеров, поучаствовавший во всех заброшенных шайбах «Тампы», также не попал в тройку звезд игрового дня. Кучеров в матче против «Сан-Хосе» набрал четыре очка и теперь в его активе 122 (41+81) набранных балла. 30-летний нападающий первым в этом сезоне НХЛ преодолел отметку в 120 очков.
Первой звездой дня был признан вратарь «Нэшвилла» Кевин Ланкинен, который отразил 33 броска и оформил шатаут в игре с «Флоридой» (3:0). Вторым стал голкипер «Рейнджерс» Джонатан Куик, совершивший 24 сейва. Третьей звездой был признан защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм, оформивший дубль и отдавший передачу в матче против «Баффало» (8:3).