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10:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин: Не хочу заканчивать сезон через две недели

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал успехи команды в регулярном чемпионате НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: NHL.com

«Столичные» одержали пять побед в шести последних матчах и поднялись в зону плей-офф. На этом отрезки хоккеисты «Вашингтона» забросили 21 шайбу, из них восемь на свой счет записал сам Овечкин.

«Вы видите, как мы сейчас играем, все чувствуют уверенность, все понимают ситуацию. Поэтому мы и бьемся весь сезон начиная с тренировочного лагеря. Я не хочу заканчивать сезон через две недели, хочу продолжать играть», — сказал Овечкин.

«Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Столичные» на один балл опережают идущий позади «Детройт» и имеют один матч в запасе. В среду, 27 марта эти команды сыграют между собой в Вашингтоне.

До конца регулярного чемпионата, который завершится 18 апреля, «Вашингтону» осталось провести 12 матчей.

Вашингтон
3:0
0:0, 0:0, 3:0
Виннипег
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Овечкин: Не хочу заканчивать сезон через две недели
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