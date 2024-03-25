Овечкин: Не хочу заканчивать сезон через две недели
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал успехи команды в регулярном чемпионате НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал успехи команды в регулярном чемпионате НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
«Столичные» одержали пять побед в шести последних матчах и поднялись в зону плей-офф. На этом отрезки хоккеисты «Вашингтона» забросили 21 шайбу, из них восемь на свой счет записал сам Овечкин.
«Вы видите, как мы сейчас играем, все чувствуют уверенность, все понимают ситуацию. Поэтому мы и бьемся весь сезон начиная с тренировочного лагеря. Я не хочу заканчивать сезон через две недели, хочу продолжать играть», — сказал Овечкин.
«Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Столичные» на один балл опережают идущий позади «Детройт» и имеют один матч в запасе. В среду, 27 марта эти команды сыграют между собой в Вашингтоне.
До конца регулярного чемпионата, который завершится 18 апреля, «Вашингтону» осталось провести 12 матчей.