Василевский обошел Гашека по очкам среди вратарей НХЛ
Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отметился результативной передачей в домашнем матче против «Бостона» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Тампа-Бэй
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Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отметился результативной передачей в домашнем матче против «Бостона» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
29-летний россиянин начал голевую атаку на пустые ворота, которую завершил его соотечественник Никита Кучеров.
Для Василевского это вторая результативная передача в сезоне и 20-я за карьеру в НХЛ. В списке самых результативных вратарей он обошел Доминика Гашека и Якоба Маркстрема и поднялся на 27-е место. Среди европейских вратарей Василевский вышел на четвертую строчку.
Самые результативные вратари-европейцы в НХЛ:
Рекорд лиги принадлежит американскому вратарю Тому Баррассо, который выступал в НХЛ с 1983 по 2003 годы. На его счету 48 результативных передач в 777 матчах.