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10:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Василевский обошел Гашека по очкам среди вратарей НХЛ

Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отметился результативной передачей в домашнем матче против «Бостона» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Тампа-Бэй
БостонНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

29-летний россиянин начал голевую атаку на пустые ворота, которую завершил его соотечественник Никита Кучеров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Василевского это вторая результативная передача в сезоне и 20-я за карьеру в НХЛ. В списке самых результативных вратарей он обошел Доминика Гашека и Якоба Маркстрема и поднялся на 27-е место. Среди европейских вратарей Василевский вышел на четвертую строчку.

Самые результативные вратари-европейцы в НХЛ:

  1. Кари Лехтонен (Финляндия) — 28 очков (649 матчей);
  2. Хенрик Лундквист (Швеция) — 27 очков (887 матчей);
  3. Томаш Вокоун (Чехия) — 23 очка (700 матчей);
  4. Андрей Василевский (Россия) — 20 очков (469 матчей);
  5. Якоб Маркстерм (Швеция) — 19 очков (480 матчей);
  6. Доминик Гашек (Чехия) — 19 очков (735 матчей).

Рекорд лиги принадлежит американскому вратарю Тому Баррассо, который выступал в НХЛ с 1983 по 2003 годы. На его счету 48 результативных передач в 777 матчах.

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Тампа-Бэй
3:1
1:1, 1:0, 1:0
Бостон
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