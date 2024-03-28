Василевский обошел Гашека по очкам среди вратарей НХЛ

Для Василевского это вторая результативная передача в сезоне и 20-я за карьеру в НХЛ. В списке самых результативных вратарей он обошел Доминика Гашека и Якоба Маркстрема и поднялся на 27-е место. Среди европейских вратарей Василевский вышел на четвертую строчку.