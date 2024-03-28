Овечкин поддержал мальчика, пострадавшего при теракте в «Крокусе»

Мальчик пострадал на парковке около «Крокуса». Террористы наехали на ребенка, когда пытались скрыться с места преступления. Илья попал в реанимацию, где врачи успешно его прооперировали. У него были диагностированы переломы бедра и ключицы, открытая черепно-мозговая травма и ушиб легких.
Также в больнице оказалась его 11-летняя сестра Ирина, которая отделалась небольшими ссадинами.
«Илья, привет! Это Александр Овечкин. Я слышал, что с тобой и твоей маленькой сестренкой случилась беда, ты сейчас находишься в больнице. Я знаю ты крепкий, смелый, сильный парень, ты обязательно все выдержишь! А шрамы только украшают настоящего мужчину. Я желаю тебе скорейшего выздоровления, я слышал ты увлекаешься хоккеем, поэтому скоро ты вернешься на лед и покажешь всем, я в тебя верю! Обнимаю, огромный привет семье!», — сказал Овечкин.
Восьмилетний Илья занимается хоккеем в академии «Олимпийская деревня — 80». Ранее видеообращение для мальчика записали хоккеисты хабаровского «Амура» и подмосковного «Витязя».