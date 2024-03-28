Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Авангард
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй
Бостон
31
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Оттава
26
Хоккей. НХЛ
29.03
Каролина
Детройт
Хоккей. НХЛ
29.03
Монреаль
Филадельфия
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
02:30
Тампа-Бэй
Бостон
31
02:00
Баффало
Оттава
26
27.03
Сан-Хосе
Даллас
36
27.03
Аризона
Коламбус
62
27.03
Сиэтл
Анахайм
40
27.03
Колорадо
Монреаль
12
27.03
Чикаго
Калгари
31
27.03
Виннипег
Эдмонтон
ОТ
34
Хоккей. НХЛ. Все результаты
11:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин поддержал мальчика, пострадавшего при теракте в «Крокусе»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал видеосообщение для восьмилетнего Ильи Толпыкина, пострадавшего при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает «Советский спорт».

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Во время загрузки произошла ошибка.

Мальчик пострадал на парковке около «Крокуса». Террористы наехали на ребенка, когда пытались скрыться с места преступления. Илья попал в реанимацию, где врачи успешно его прооперировали. У него были диагностированы переломы бедра и ключицы, открытая черепно-мозговая травма и ушиб легких.

Также в больнице оказалась его 11-летняя сестра Ирина, которая отделалась небольшими ссадинами.

«Илья, привет! Это Александр Овечкин. Я слышал, что с тобой и твоей маленькой сестренкой случилась беда, ты сейчас находишься в больнице. Я знаю ты крепкий, смелый, сильный парень, ты обязательно все выдержишь! А шрамы только украшают настоящего мужчину. Я желаю тебе скорейшего выздоровления, я слышал ты увлекаешься хоккеем, поэтому скоро ты вернешься на лед и покажешь всем, я в тебя верю! Обнимаю, огромный привет семье!», — сказал Овечкин.

Восьмилетний Илья занимается хоккеем в академии «Олимпийская деревня — 80». Ранее видеообращение для мальчика записали хоккеисты хабаровского «Амура» и подмосковного «Витязя».

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Овечкин поддержал мальчика, пострадавшего при теракте в «Крокусе»
Нападающий «Спартака» Николай Голдобин стал отцом
СМИ: Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Баварию»
Стало известно имя следующего соперника Хамзата Чимаева
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь