Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Ванкувер
63
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
Анахайм
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Оттава
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Бостон
03
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Чикаго
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Вашингтон
62
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Флорида
53
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Питтсбург
36
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Вегас
Ванкувер
63
04:00
Калгари
Анахайм
35
03:00
Миннесота
Оттава
32
03:00
Нэшвилл
Бостон
03
02:30
Айлендерс
Чикаго
21
02:00
Баффало
Вашингтон
62
02:00
Монреаль
Флорида
53
02:00
Нью-Джерси
Питтсбург
36
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Матч АПЛ был прерван, чтобы игроки могли поесть в Рамадан

В матче 31-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Эвертоном» (1:1) сделали перерыв для игроков соблюдающих пост в Рамадан, чтобы они могли поесть и попить воды.

Ньюкасл Юнайтед
ЭвертонНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча была прервана главным арбитром на 20-й минуте. В священный для мусульман месяц Рамадан запрещено есть и пить в светлое время суток — футболисты получили возможность сделать это после захода солнца.

Ей воспользовались африканцы Амаду Онана, Идрисса Гейе, Абдулай Дукуре и несколько других спортсменов.

В игре «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» сделали такой же перерыв.

«Ньюкасл» и «Эвертон» закончили встречу со счетом 1:1. После этой ничьи «Ньюкасл» набрал 44 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Эвертон» располагается на 16-м месте с 26 очками.

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Овечкин стал вторым в списке лучших ассистентов в НХЛ среди россиян
Алине Загитовой сделал массаж грузинский фигурист: видео
Игрок «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси летом отправится в турне по...
Головин — третий по стоимости игрок с постсоветского пространства
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь