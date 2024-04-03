Матч АПЛ был прерван, чтобы игроки могли поесть в Рамадан

Встреча была прервана главным арбитром на 20-й минуте. В священный для мусульман месяц Рамадан запрещено есть и пить в светлое время суток — футболисты получили возможность сделать это после захода солнца.
Ей воспользовались африканцы Амаду Онана, Идрисса Гейе, Абдулай Дукуре и несколько других спортсменов.
В игре «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» сделали такой же перерыв.
«Ньюкасл» и «Эвертон» закончили встречу со счетом 1:1. После этой ничьи «Ньюкасл» набрал 44 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Эвертон» располагается на 16-м месте с 26 очками.