Матч АПЛ был прерван, чтобы игроки могли поесть в Рамадан

Встреча была прервана главным арбитром на 20-й минуте. В священный для мусульман месяц Рамадан запрещено есть и пить в светлое время суток — футболисты получили возможность сделать это после захода солнца.

Ей воспользовались африканцы Амаду Онана, Идрисса Гейе, Абдулай Дукуре и несколько других спортсменов.

В игре «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» сделали такой же перерыв.