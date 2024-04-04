Панарин вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по очкам за сезон

У хозяев заброшенными шайбами отметились Артемий Панарин (10'), Алексис Лафреньер (19'), Каапо Какко (46') и Крис Крайдер (56'). У гостей отличились Ондржей Палат (23'), Брендан Смит (30') и Нико Хишир (32').

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. После 76 сыгранных матчей на его счету 110 (45+65) набранных очков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=71435928aa45139b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241011" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Панарин вышел на второе место по набранным очкам в одном сезоне в истории «Рейнджерс» и обошел канадца Жана Рателя, который набрал 109 очков в сезоне-1971/72. Рекордсменом франшизы является Яромир Ягр, который в сезоне-2005/06 набрал 123 очка.

Также Панарин впервые в карьере преодолел отметку в 45 заброшенных шайб за сезон. Это третий результат в истории «Рейнджерс» в XXI веке — больше за сезон забивали лишь Яромир Ягр (сезон-2005/06, 54) и Крис Крайдер (сезон-2021/22, 52).

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 17 из 20 бросков по своим воротам и одержал 33-ю победу в этом сезоне.

Встреча началась с массовой драки с участием всех хоккеистов на площадке, за исключением вратарей, которая началась сразу после стартового вбрасывания. В итоге по четыре хоккеиста с каждой команды получили удаление до конца матча, проведя на льду всего две секунды. Панарин участия в массовой драке не принимал.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=bec95b69c595d671&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241009" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.