Панарин вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по очкам за сезон
«Рейнджерс» дома одержали победу над «Нью-Джерси» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» дома одержали победу над «Нью-Джерси» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
У хозяев заброшенными шайбами отметились Артемий Панарин (10'), Алексис Лафреньер (19'), Каапо Какко (46') и Крис Крайдер (56'). У гостей отличились Ондржей Палат (23'), Брендан Смит (30') и Нико Хишир (32').
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. После 76 сыгранных матчей на его счету 110 (45+65) набранных очков.
Панарин вышел на второе место по набранным очкам в одном сезоне в истории «Рейнджерс» и обошел канадца Жана Рателя, который набрал 109 очков в сезоне-1971/72. Рекордсменом франшизы является Яромир Ягр, который в сезоне-2005/06 набрал 123 очка.
Также Панарин впервые в карьере преодолел отметку в 45 заброшенных шайб за сезон. Это третий результат в истории «Рейнджерс» в XXI веке — больше за сезон забивали лишь Яромир Ягр (сезон-2005/06, 54) и Крис Крайдер (сезон-2021/22, 52).
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 17 из 20 бросков по своим воротам и одержал 33-ю победу в этом сезоне.
Встреча началась с массовой драки с участием всех хоккеистов на площадке, за исключением вратарей, которая началась сразу после стартового вбрасывания. В итоге по четыре хоккеиста с каждой команды получили удаление до конца матча, проведя на льду всего две секунды. Панарин участия в массовой драке не принимал.
«Рейнджерс» одержали восьмую победу в десяти последних матчах и продолжают лидировать в сводной турнирной таблице НХЛ. Следующий матч нью-йоркцы проведут в субботу, 6 апреля, на выезде против «Детройта».