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11:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Никита Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров попал в тройку лучших хоккеистов игрового дня НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Тампа-Бэй
Даллас
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Источник: NHL.com
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Кучеров помог «Тампе» обыграть «Торонто» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеист отметился ассистентским хет-триком и был признан третьей звездой дня. Благодаря этому Кучеров первым среди россиян набрал 130 очков в сезоне. Нападающий вернул себе лидерство в гонке лучших бомбардиров.

Также Кучеров обновил рекорд по набранным очкам за сезон среди россиян, который установил он же в сезоне-2018/19. Тогда ему удалось набрать 128 очков за 82 матча регулярного чемпионата.

Второй звездой дня стал вратарь «Далласа» Джейк Эттингер, оформивший шатаут в матче с «Эдмонтоном» (5:0). Вратарь отразил все 35 бросков. Лучшим хоккеистом игрового дня признан нападающий «Лос‑Анджелеса» Тревор Мур, ставший автором хет-трика в ворота «Сиэтла» (5:2).

«Тампа» одержала восьмую победу в десяти последних матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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Торонто
1:4
1:1, 0:2, 0:1
Тампа-Бэй
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