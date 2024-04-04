Никита Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=727a90c4905c1fb5&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241010" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кучеров помог «Тампе» обыграть «Торонто» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеист отметился ассистентским хет-триком и был признан третьей звездой дня. Благодаря этому Кучеров первым среди россиян набрал 130 очков в сезоне. Нападающий вернул себе лидерство в гонке лучших бомбардиров.

Также Кучеров обновил рекорд по набранным очкам за сезон среди россиян, который установил он же в сезоне-2018/19. Тогда ему удалось набрать 128 очков за 82 матча регулярного чемпионата.

Второй звездой дня стал вратарь «Далласа» Джейк Эттингер, оформивший шатаут в матче с «Эдмонтоном» (5:0). Вратарь отразил все 35 бросков. Лучшим хоккеистом игрового дня признан нападающий «Лос‑Анджелеса» Тревор Мур, ставший автором хет-трика в ворота «Сиэтла» (5:2).