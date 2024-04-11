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08:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Бучневич набрал 400-е очко в НХЛ в победном матче с «Чикаго»

«Сент-Луис» дома обыграл «Чикаго» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Сент-Луис
ЧикагоНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

У хозяев дублем отметился Джордан Кайру (3', 3'), еще по одной шайбе забросили Тори Круг (5'), Зак Болдуц (7') и Роберт Томас (51'). У гостей забивали Филипп Курашев (29') и Лэндон Слаггерт (57').

«Сент-Луис» установил уникальное достижение, забив на старте матча четыре гола после четырех бросков. Это второй подобный случай в НХЛ за последние 15 лет. Во второй и третьей шайбах приняли участие россияне Павел Бучневич и Никита Александров, записавшие себе в актив по результативной передаче.

Бучневич отметился в этой встрече 400-м набранным очком в НХЛ и продлил свою результативную серию до четырех матчей. 28-летний россиянин выступает в лиге с 2016 года и провел за это время 514 матчей, в которых забросил 162 шайбы и сделал 238 результативных передач.

В этом сезоне на счету Бучневича в этом сезоне 77 сыгранных матчей, в которых он набрал 62 (27+35) результативных балла. Он является третьим лучшим бомбардиром своей команды.

Александров отметился вторым результативным действием в этом сезоне. 23-летний россиянин провел за «блюзменов» 22 матча.

«Сент-Луис» одержал третью победу в пяти последних матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда отстает от зоны плей-офф на три очка. Следующим матч «блюзмены» проведут в субботу, 13 апреля, дома против «Каролины».

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Сент-Луис
5:2
4:0, 0:1, 1:1
Чикаго
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