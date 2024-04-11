Овечкин подарил шайбу фанатке перед победной игрой с «Детройтом»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c403fd26cd145bd1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241107" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонница Овечкина принесла на игру плакат, на котором было написано: «Ови, ты моя любимая легенда. Пожалуйста, брось мне шайбу». Нападающий увидел плакат, подъехал к трибуне и через отверстие в заградительном стекле вручил болельщике желанный трофей.

В этой встрече Овечкин стал автором победной шайбы, которая прервала шестиматчевую серию поражений «Вашингтона» и вернула команду в зону плей-офф.

В конце марта во время раскатки перед игрой с «Торонто» (1:5) Овечкин подарил шайбу ребенку, который предложил обменять ее на картошку. Он держал в руках картонку, на которой было написано: «Ови, мы проделали весь этот путь из Айдахо. Обменяю картошку на шайбу».