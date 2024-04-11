Овечкин подарил шайбу фанатке перед победной игрой с «Детройтом»

Поклонница Овечкина принесла на игру плакат, на котором было написано: «Ови, ты моя любимая легенда. Пожалуйста, брось мне шайбу». Нападающий увидел плакат, подъехал к трибуне и через отверстие в заградительном стекле вручил болельщике желанный трофей.
В этой встрече Овечкин стал автором победной шайбы, которая прервала шестиматчевую серию поражений «Вашингтона» и вернула команду в зону плей-офф.
В конце марта во время раскатки перед игрой с «Торонто» (1:5) Овечкин подарил шайбу ребенку, который предложил обменять ее на картошку. Он держал в руках картонку, на которой было написано: «Ови, мы проделали весь этот путь из Айдахо. Обменяю картошку на шайбу».
Штат Айдахо является картофельной столицей США. Расстояние от административного центра штата Бойсе до Торонто, где проходил матч, составляет более трех тысяч километров.