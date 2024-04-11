Игроки НХЛ выбрали самого совершенного хоккеиста лиги

В анонимном голосовании приняли участие 639 хоккеистов НХЛ, которым предлагалось ответить на 15 вопросов. Среди прочего им предлагалось выбрать самого совершенного хоккеиста лиги. Первое место занял капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, получивший 38,37% голосов. В топ-5 также вошли Александр Барков («Флорида», 14,6%), Анже Копитар («Лос-Анджелес», 8,15%), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 7,81%) и Натан Маккиннон («Колорадо», 6,62%).

Также у игроков спросили, какого вратаря бы они хотели видеть в своей команде, если им нужно было выиграть один матч. Чаще всего при ответе на этот вопрос звучало имя Андрея Василевского («Тампа», 46,92%). В тройку также вошли Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 6,49%) и Илья Сорокин («Айлендерс», 6,17%).