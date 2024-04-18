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09:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны участники следующей «Зимней классики» в НХЛ

«Чикаго» и «Сент-Луис» станут участниками «Зимней классики» в следующем сезоне НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Чикаго
Сент-ЛуисНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

«Зимняя классика» — вынесенный матч регулярного чемпионата НХЛ, проводимый на открытом воздухе в первые дни нового года. Подобные игры проводятся в лиге с 2008 года. Встреча «Чикаго» и «Сент-Луиса» станет 15-й «Зимней классикой» по счету и пройдет 1 января на бейсбольном стадионе «Ригли-филд».

Для «Чикаго» это будет рекордное пятое участие в «Зимней классике». «Ригли-филд» принимал вторую по счету классику в 2009 году — тогда «Чикаго» уступил «Детройту» (4:6), а на матч пришли 40 818 зрителей. Примечательно, что «Чикаго» не сумел одержать в «Зимней классике» ни одной победы — в 2015 году они проиграли «Вашингтону» (2:3), в 2017-м уступили «Сент-Луису» (1:4), а в 2019-м были биты «Бостоном» (2:4).

«Чикаго» заканчивает текущий регулярный чемпионат на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сент-Луис» финишировал в этой конференции на девятой строчке. За «ястребов» в этом сезоне выступал российский защитник Никита Зайцев, за «блюзменов» играют нападающие Павел Бучневич, Алексей Торопченко и Никита Александров.

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