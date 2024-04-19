Дубль Ничушкина помог «Колорадо» победить «Эдмонтон»
«Колорадо» дома обыграл «Эдмонтон» (5:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ.
У хозяев дублем е отметился Валерий Ничушкин (2', 8'), также забивали Микко Рантанен (6'), Джон Мэнсон (11') и Зак Паризе (32'). У гостей единственный результативный бросок на счету Дилана Холлоуэя (16').
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин был признан первой звездой матча. В самом дебюте встречи он завершил первую атаку своей команды, а спустя шесть минут реализовал большинство.
29-летний россиянин завершил сезон, набрав 51 (26+25) результативный балл в 53 матчах. Это его лучший сезон в НХЛ по среднему количеству очков за матч.
Нападающий «Колорадо» Яков Тренин отметился результативной передачей. Его итоговые показатели в сезоне — 17 (12+5) набранных очков в 76 матчах.
«Колорадо» завершил сезон на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф «лавины» сыграют с «Виннипегом». Плей-офф НХЛ стартует в субботу, 20 апреля.
«Сиэтл» на выезде обыграл «Миннесоту» (4:3). Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 46-ю шайбу в сезоне НХЛ и закончил сезон с 96 (46+50) набранными очками в 75 матчах.
«Калгари» дома победил «Сан-Хосе» (5:1). Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко и его одноклубник Даниил Мироманов сделали по результативной передаче. Вратарь «Сан-Хосе» Георгий Романов появился на льду в середине матча и отразил все 14 бросков по своим воротам.