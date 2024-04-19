Дубль Ничушкина помог «Колорадо» победить «Эдмонтон»

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 28, 19.04.2024, 4:30 Колорадо 5 Эдмонтон 1

У хозяев дублем е отметился Валерий Ничушкин (2', 8'), также забивали Микко Рантанен (6'), Джон Мэнсон (11') и Зак Паризе (32'). У гостей единственный результативный бросок на счету Дилана Холлоуэя (16').

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин был признан первой звездой матча. В самом дебюте встречи он завершил первую атаку своей команды, а спустя шесть минут реализовал большинство.

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29-летний россиянин завершил сезон, набрав 51 (26+25) результативный балл в 53 матчах. Это его лучший сезон в НХЛ по среднему количеству очков за матч.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 28, 19.04.2024, 2:00 Миннесота 3 Сиэтл 4

Нападающий «Колорадо» Яков Тренин отметился результативной передачей. Его итоговые показатели в сезоне — 17 (12+5) набранных очков в 76 матчах.

«Колорадо» завершил сезон на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф «лавины» сыграют с «Виннипегом». Плей-офф НХЛ стартует в субботу, 20 апреля.

Другие результаты игрового дня:

«Сиэтл» на выезде обыграл «Миннесоту» (4:3). Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 46-ю шайбу в сезоне НХЛ и закончил сезон с 96 (46+50) набранными очками в 75 матчах.

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