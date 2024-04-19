Никита Чибриков забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

Дублем в составе хозяев отметился Коул Перфетти (21', 58'), также забивали Габриэль Виларди (22') и Никита Чибриков (46'). У гостей отличились Конор Гарланд (6') и Элиас Линдхольм (38').

Нападающий «Виннипега» Никита Чибриков был признан первой звездой матча. 21-летний россиянин отметился заброшенной шайбой в своем дебютном матче в НХЛ. Также на его счету в этой встрече три броска в створ и пять силовых приемов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c866c06ad85913f3&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241209" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чибриков стал 66-м представителем России, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Это лучший результат с сезона-2000/01, когда лиге было заиграно рекордное количество россиян — 72.

Никита Чибриков является воспитанником ЦСКА и московского «Динамо». На драфте НХЛ 2021 года он был выбран «Виннипегом» во втором раунде под общим 50-м номером. Свой первый сезон за океаном россиянин провел в АХЛ, где сыграл 69 матчей за «Манитобу» и набрал 46 (17+29) очков. В КХЛ Чибриков выступал за петербургский СКА и московский «Спартак».

За «Виннипег» также выступает российский нападающий Владислав Наместников, который в этой встрече остался без набранных очков.