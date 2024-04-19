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08:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Никита Чибриков забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

«Виннипег» дома обыграл «Ванкувер» (4:2) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Виннипег
ВанкуверНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Дублем в составе хозяев отметился Коул Перфетти (21', 58'), также забивали Габриэль Виларди (22') и Никита Чибриков (46'). У гостей отличились Конор Гарланд (6') и Элиас Линдхольм (38').

Нападающий «Виннипега» Никита Чибриков был признан первой звездой матча. 21-летний россиянин отметился заброшенной шайбой в своем дебютном матче в НХЛ. Также на его счету в этой встрече три броска в створ и пять силовых приемов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чибриков стал 66-м представителем России, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Это лучший результат с сезона-2000/01, когда лиге было заиграно рекордное количество россиян — 72.

Никита Чибриков является воспитанником ЦСКА и московского «Динамо». На драфте НХЛ 2021 года он был выбран «Виннипегом» во втором раунде под общим 50-м номером. Свой первый сезон за океаном россиянин провел в АХЛ, где сыграл 69 матчей за «Манитобу» и набрал 46 (17+29) очков. В КХЛ Чибриков выступал за петербургский СКА и московский «Спартак».

За «Виннипег» также выступает российский нападающий Владислав Наместников, который в этой встрече остался без набранных очков.

«Виннипег» закончил регулярный чемпионат НХЛ серией из восьми побед подряд, благодаря которой смог подняться на второе место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф, который стартует в субботу, 20 апреля, команда сыграет против «Колорадо».

Виннипег
4:2
1:1, 1:1, 2:0
Ванкувер
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