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08:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Бобровский проиграл борьбу за награду «Уильямс Дженнингс Трофи»

Американский вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк стал обладателем «Уильям Дженнингс Трофи» — награды вратарю самой мало пропускающей команды регулярного сезона НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Виннипег
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Источник: AP 2023

В заключительном матче регулярного чемпионата «Виннипег» дома обыграл «Ванкувер» (4:2) и завершил регулярный сезон с показателем 199 пропущенных шайб, что на одну шайбу меньше, чем у «Флориды». Таким образом, вратарь «пантер» Сергей Бобровский не сумел стать первым российским обладателем этого трофея.

Хеллебайк провел в этом сезоне 60 матчей, в которых отражал 92,1% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,39. На счету Бобровского 58 матчей, 91,5% отраженных бросков и коэффициент надежности 2,37.

30-летний американец также является главным фаворитом на другую вратарскую награду «Везина Трофи», которую вручают лучшему вратарю регулярного сезона. Бобровский находится в числе претендентов вместе с вратарем «Ванкувера» Тэтчер Дэмко. Обладатель награды станет известен в июне после голосования генеральных менеджеров клубов.

Виннипег
4:2
1:1, 1:1, 2:0
Ванкувер
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