Бобровский проиграл борьбу за награду «Уильямс Дженнингс Трофи»

В заключительном матче регулярного чемпионата «Виннипег» дома обыграл «Ванкувер» (4:2) и завершил регулярный сезон с показателем 199 пропущенных шайб, что на одну шайбу меньше, чем у «Флориды». Таким образом, вратарь «пантер» Сергей Бобровский не сумел стать первым российским обладателем этого трофея.

Хеллебайк провел в этом сезоне 60 матчей, в которых отражал 92,1% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,39. На счету Бобровского 58 матчей, 91,5% отраженных бросков и коэффициент надежности 2,37.