Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» в плей-офф

У хозяев заброшенными шайбами отметились Мэтт Ремпе (25'), Артемий Панарин (25'), Джимми Веси (27') и Крис Крайдер (57'). У гостей единственный результативный бросок на счету Мартина Фехервари (28').

Встреча завершилась потасовкой между хоккеистами. Игроки «Вашингтона» Том Уилсон и Дилан Макилрат, а также защитник «Рейнджерс» Брэйден Шнайдер за минуту до финальной сирены получили дисциплинарные штрафы и были отправлены в раздевалки.

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 19 минут 36 секунд, нанес семь бросков в сторону ворот, пять из которых были заблокированы, еще два пришлись мимо. 38-летний россиянин сделал два силовых приема и закончил матч с отрицательной полезностью — «-1».

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Овечкин в четвертый раз в своей карьере остался без бросков в створ в матче плей-офф НХЛ. Ранее с капитаном «Вашингтона» подобное случалось в 2010, 2012 и 2018 годах. В минувшем регулярном сезоне Овечкин провел пять игр без бросков в створ, что стало его худшим результатом в карьере.

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев провел первый матч в плей-офф Кубка Стэнли. 20-летний нападающий Иван Мирошниченко в заявку «столичных» на этот матч не попал.

У «Рейнджерс» дебютную игру в плей-офф проводил канадский нападающий Мэтт Ремпе. Он стал первым игроком за последние 13 лет голом, которому удалось отличиться за нью-йоркцев в дебютной игре в плей-офф.

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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил 17-ю шайбу в плей-офф НХЛ. Его шайба в итоге стала для команды победной.

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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 20 из 21 броска по своим воротам. Россиянин установил уникальное достижение, выйдя в старте в десятом домашнем матче в плей-офф НХЛ подряд и пропустив в каждом из них менее двух шайб. По этому показателю он сравнялся с чешским вратарем Домиником Гашеком.