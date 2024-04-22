Пас Задорова помог «Ванкуверу» победить «Нэшвилл» в плей-офф
«Ванкувер» дома одержал волевую победу над «Нэшвиллом» (4:2) в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НХЛ.
«Ванкувер» дома одержал волевую победу над «Нэшвиллом» (4:2) в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НХЛ.
Гости дважды вели в счете после шайб Джейсона Цукера (17') и Райана О'Райлли (31'). Хозяева ответили на них голами Элиаса Линхольима (21') и Пиуса Зутера (49'). Победу «Ванкуверу» в матче принес дубль нападающего Дакоты Джошуа (50', 59').
Защитник «Ванкувера» Никита Задоров поучаствовал в шайбе Линдхольма и отметился результативной передачей. В 46 матчах плей-офф НХЛ на его счету 12 (4+8) очков. Его одноклубник Илья Михеев остался без набранных очков, а Василий Подколзин и вовсе не попал в заявку на игру.
«Ванкувер» провел первый домашний матч в плей-офф НХЛ с 2015 года и повел в серии с «Нэшвиллом» — 1−0. Следующий матч пройдет в среду, 24 апреля, в Ванкувере, после чего серия переедет в Нэшвилл.