Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Нэшвилл
42
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег
Колорадо
76
Хоккей. НХЛ
21.04
Рейнджерс
Вашингтон
41
Хоккей. НХЛ
21.04
Флорида
Тампа-Бэй
32
Хоккей. НХЛ
23.04
Бостон
Торонто
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Ванкувер
Нэшвилл
42
02:00
Виннипег
Колорадо
76
21.04
Рейнджерс
Вашингтон
41
21.04
Флорида
Тампа-Бэй
32
21.04
Бостон
Торонто
51
21.04
Каролина
Айлендерс
31
19.04
Лос-Анджелес
Чикаго
ОТ
54
19.04
Вегас
Анахайм
14
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Пас Задорова помог «Ванкуверу» победить «Нэшвилл» в плей-офф

«Ванкувер» дома одержал волевую победу над «Нэшвиллом» (4:2) в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НХЛ.

Ванкувер
НэшвиллНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Гости дважды вели в счете после шайб Джейсона Цукера (17') и Райана О'Райлли (31'). Хозяева ответили на них голами Элиаса Линхольима (21') и Пиуса Зутера (49'). Победу «Ванкуверу» в матче принес дубль нападающего Дакоты Джошуа (50', 59').

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров поучаствовал в шайбе Линдхольма и отметился результативной передачей. В 46 матчах плей-офф НХЛ на его счету 12 (4+8) очков. Его одноклубник Илья Михеев остался без набранных очков, а Василий Подколзин и вовсе не попал в заявку на игру.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ванкувер» провел первый домашний матч в плей-офф НХЛ с 2015 года и повел в серии с «Нэшвиллом» — 1−0. Следующий матч пройдет в среду, 24 апреля, в Ванкувере, после чего серия переедет в Нэшвилл.

Ванкувер
4:2
0:1, 1:1, 3:0
Нэшвилл
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь