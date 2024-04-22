Пас Задорова помог «Ванкуверу» победить «Нэшвилл» в плей-офф

Гости дважды вели в счете после шайб Джейсона Цукера (17') и Райана О'Райлли (31'). Хозяева ответили на них голами Элиаса Линхольима (21') и Пиуса Зутера (49'). Победу «Ванкуверу» в матче принес дубль нападающего Дакоты Джошуа (50', 59').

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров поучаствовал в шайбе Линдхольма и отметился результативной передачей. В 46 матчах плей-офф НХЛ на его счету 12 (4+8) очков. Его одноклубник Илья Михеев остался без набранных очков, а Василий Подколзин и вовсе не попал в заявку на игру.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a04a981d85d20f46&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241237" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.