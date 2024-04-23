Самсонов помог «Торонто» сравнять счет в серии с «Бостоном»
«Торонто» на выезде обыграл «Бостон» (3:2) во втором матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ.
«Торонто» на выезде обыграл «Бостон» (3:2) во втором матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ.
Хозяева дважды вели в счете после голов Моргана Гики (11') и Давида Пастрняка (20'), на которые гости отвечали шайбами Макса Доми (11') и Джона Тавареса (39'). Победу «Торонто» принесла шайба Остона Мэттьюса (53'), который нашел возможность уйти в отрыв и реализовать выход один на один.
Защитник «Торонто» Илья Любушкин запустил голевую атаку с участием Мэттьюса и записал себе в актив результативную передачу. Это второе результативное действие 30-летнего защитника за карьеру в плей-офф НХЛ. Всего на его счету девять матчей.
Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 27 из 29 бросков по своим воротам и одержал шестую победу в плей-офф.
«Торонто» сравнял счет в серии с «Бостоном» и теперь серия переезжает в Канаду. Третий матч пройдет в четверг, 25 апреля.