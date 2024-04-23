Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Лос-Анджелес
74
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Вегас
34
Хоккей. НХЛ
02:30
Каролина
Айлендерс
53
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Торонто
23
Хоккей. КХЛ
22.04
Локомотив
Металлург Мг
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
24.04
Рейнджерс
Вашингтон
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Эдмонтон
Лос-Анджелес
74
04:30
Даллас
Вегас
34
02:30
Каролина
Айлендерс
53
02:00
Бостон
Торонто
23
22.04
Ванкувер
Нэшвилл
42
22.04
Виннипег
Колорадо
76
21.04
Рейнджерс
Вашингтон
41
21.04
Флорида
Тампа-Бэй
32
Хоккей. НХЛ. Все результаты
08:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Самсонов помог «Торонто» сравнять счет в серии с «Бостоном»

«Торонто» на выезде обыграл «Бостон» (3:2) во втором матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ.

Бостон
ТоронтоНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Хозяева дважды вели в счете после голов Моргана Гики (11') и Давида Пастрняка (20'), на которые гости отвечали шайбами Макса Доми (11') и Джона Тавареса (39'). Победу «Торонто» принесла шайба Остона Мэттьюса (53'), который нашел возможность уйти в отрыв и реализовать выход один на один.

Во время загрузки произошла ошибка.

Защитник «Торонто» Илья Любушкин запустил голевую атаку с участием Мэттьюса и записал себе в актив результативную передачу. Это второе результативное действие 30-летнего защитника за карьеру в плей-офф НХЛ. Всего на его счету девять матчей.

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 27 из 29 бросков по своим воротам и одержал шестую победу в плей-офф.

«Торонто» сравнял счет в серии с «Бостоном» и теперь серия переезжает в Канаду. Третий матч пройдет в четверг, 25 апреля.

Бостон
2:3
2:1, 0:1, 0:1
Торонто
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь