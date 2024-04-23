Самсонов помог «Торонто» сравнять счет в серии с «Бостоном»

Хозяева дважды вели в счете после голов Моргана Гики (11') и Давида Пастрняка (20'), на которые гости отвечали шайбами Макса Доми (11') и Джона Тавареса (39'). Победу «Торонто» принесла шайба Остона Мэттьюса (53'), который нашел возможность уйти в отрыв и реализовать выход один на один.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=123983dc01f7eabf&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241251" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Защитник «Торонто» Илья Любушкин запустил голевую атаку с участием Мэттьюса и записал себе в актив результативную передачу. Это второе результативное действие 30-летнего защитника за карьеру в плей-офф НХЛ. Всего на его счету девять матчей.

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 27 из 29 бросков по своим воротам и одержал шестую победу в плей-офф.