Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс»

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В начале второго периода гости уверенно вели в счете после шайб Кайла Палмьери (17'), Бо Хорвата (20') и Андерса Ли (24'). Во второй половине матча хозяева вернулись в игру после гола Теуво Теравайнена (34'), затем отставание до минимума сократил Сет Джарвис (51').

В концовке матча «Каролина» сумела отыграться, сняв своего вратаря — Андрей Свечников нанес мощный бросок, который в ворота переправил Себастьян Ахо (58'). А уже через девять секунд хозяева невероятным образом вышли вперед — Семен Варламов на несколько мгновений потерял концентрацию, чем воспользовался Джонатан Мартинук (58'), которому удалось прокинуть шайбу из-за ворот за спину россиянину. Последнюю шайбу в пустые ворота с передачи Свечникова забросил Джейк Гюнцель (60').

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=dd8ffcd2b83c6a0c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241250" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Примечательно, что «Айлендерс» нанесли за весь матч всего 12 бросков в створ ворот, показав второй худший результат в истории клуба в плей-офф. В заключительном периоде «Каролина» перебросала «островитян» со счетом 17:1.

«Это был особенный вечер. Это одна из тех игр, о которых мы, вероятно, будем вспоминать еще долго», — сказал после матча главный тренер хозяев Род Бриндамор.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. У 24-летнего россиянина 42 матча в плей-офф НХЛ, в которых он набрал 27 (13+14) очков.

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 34 из 38 бросков по своим воротам. Защитник «островитян» Александр Романов остался без набранных очков, но заблокировал восемь бросков, став лидером по этому показателю среди игроков обеих команд.