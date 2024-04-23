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09:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Передача Барбашева помогла «Вегасу» обыграть «Даллас» в плей-офф

«Вегас» на выезде обыграл «Даллас» (4:3) в первом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НХЛ.

Даллас
ВегасНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

У гостей заброшенными шайбами отметились Марк Стоун (2'), Джонатан Маршессо (9'), Томаш Гертл (18') и Брэйден Макнабб (21'). Хозяева ответили на это голами Джейми Бенна (17'), Джейсона Робертсона (19') и Мэйсона Марчмента (52').

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился результативной передачей, ассистировав Маршессо после перехвата в средней зоне. У 28-летнего россиянина 73 матча в плей-офф НХЛ, в которых он набрал 28 (10+18) очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вегас» повел в серии с «Далласом» со счетом 1−0. Следующий матч пройдет в четверг, 25 апреля, в Далласе, после чего серия переедет в Лас-Вегас.

Во время загрузки произошла ошибка.
Даллас
3:4
2:3, 0:1, 1:0
Вегас
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