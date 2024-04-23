Передача Барбашева помогла «Вегасу» обыграть «Даллас» в плей-офф

У гостей заброшенными шайбами отметились Марк Стоун (2'), Джонатан Маршессо (9'), Томаш Гертл (18') и Брэйден Макнабб (21'). Хозяева ответили на это голами Джейми Бенна (17'), Джейсона Робертсона (19') и Мэйсона Марчмента (52').

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился результативной передачей, ассистировав Маршессо после перехвата в средней зоне. У 28-летнего россиянина 73 матча в плей-офф НХЛ, в которых он набрал 28 (10+18) очков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=5856ba80d0005cba&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241252" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Вегас» повел в серии с «Далласом» со счетом 1−0. Следующий матч пройдет в четверг, 25 апреля, в Далласе, после чего серия переедет в Лас-Вегас.