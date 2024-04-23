Передача Барбашева помогла «Вегасу» обыграть «Даллас» в плей-офф
«Вегас» на выезде обыграл «Даллас» (4:3) в первом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НХЛ.
Даллас
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«Вегас» на выезде обыграл «Даллас» (4:3) в первом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НХЛ.
У гостей заброшенными шайбами отметились Марк Стоун (2'), Джонатан Маршессо (9'), Томаш Гертл (18') и Брэйден Макнабб (21'). Хозяева ответили на это голами Джейми Бенна (17'), Джейсона Робертсона (19') и Мэйсона Марчмента (52').
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился результативной передачей, ассистировав Маршессо после перехвата в средней зоне. У 28-летнего россиянина 73 матча в плей-офф НХЛ, в которых он набрал 28 (10+18) очков.
«Вегас» повел в серии с «Далласом» со счетом 1−0. Следующий матч пройдет в четверг, 25 апреля, в Далласе, после чего серия переедет в Лас-Вегас.