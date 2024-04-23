Иван Федотов подписал новый двухлетний контракт с «Филадельфией»
Общая сумма контракта, подписанного российским вратарем, составляет 6,6 миллиона долларов.
Общая сумма контракта, подписанного российским вратарем, составляет 6,6 миллиона долларов.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», голкипер Иван Федотов подписал новый двухлетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» на общую сумму 6,6 (3,2 + 3,4) миллионов долларов.
Незадолго до заключения нового соглашения вратарь сменил агента и ушел от Джей Пи Бэрри к Полу Теофаносу, представляющему интересы Артемия Панарина и Кирилла Капризова.
27-летний Федотов присоединился к «Филадельфии» в конце марта 2024 года. Россиянин провел за клуб 3 матча, отразив 81,1 процента бросков. Рост российского голкипера «Филадельфии» составляет 202 см, он стал самым высоким вратарем в истории НХЛ.
По итогам регулярного сезона-2023/24 команда Джона Тортореллы набрала 87 очков за 82 матча и заняла одиннадцатое место в турнирной таблице Восточной конференции, не попав в стадию плей-офф в четвертый раз подряд.
В 2022 году Иван Федотов, серебряный призер Олимпиады в Пекине в составе сборной России, после завоевания Кубка Гагарина с армейцами подписал контракт с клубом «Филадельфией Флайерз», который выбрал его на драфте НХЛ 2015 года под 188-м номером, но был задержан в военкомате и отправлен в воинскую часть для прохождения срочной службы. В июле 2023 года, после возвращения со службы в армии, голкипер подписал контракт с ЦСКА. В августе 2023 года Международная федерация хоккея встала на сторону «Филадельфии» в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова — американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24. ИИХФ наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов был дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.