Иван Федотов подписал новый двухлетний контракт с «Филадельфией»

В 2022 году Иван Федотов, серебряный призер Олимпиады в Пекине в составе сборной России, после завоевания Кубка Гагарина с армейцами подписал контракт с клубом «Филадельфией Флайерз», который выбрал его на драфте НХЛ 2015 года под 188-м номером, но был задержан в военкомате и отправлен в воинскую часть для прохождения срочной службы. В июле 2023 года, после возвращения со службы в армии, голкипер подписал контракт с ЦСКА. В августе 2023 года Международная федерация хоккея встала на сторону «Филадельфии» в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова — американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24. ИИХФ наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов был дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.