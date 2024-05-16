«Колорадо» обыграл «Даллас» и сократил отставание в серии
«Колорадо» на выезде обыграл «Даллас» (5:3) в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ.
«Колорадо» на выезде обыграл «Даллас» (5:3) в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ.
В составе гостей дубль оформил защитник Кейл Макар (38', 45'), еще по одной шайбе забросили Арттури Лехконен (20'), Кейси Миттельштадт (42') и Натан Маккиннон (57'). У хозяев забивали Джо Павелски (10'), Миро Хейсканен (32') и Логан Стэнковен (46').
Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 24 из 27 бросков по своим воротам. 28-летний россиянин прервал серию из трех поражений кряду и одержал шестую победу в текущем розыгрыше плей-офф.
Нападающий «Далласа» Джо Павелски отметился голом и результативной передачей. 39-летний американец вышел на четвертое место среди действующих игроков по очкам в плей-офф НХЛ, набрав 142 (74+68) очка в 194 матчах. Он опередил Александра Овечкина, в активе которого 141 (72+69) очков в 151 матче.
Лидеры по очкам в НХЛ среди действующих игроков
«Колорадо» сократил отставание в серии с «Далласом» — 2−3. Шестой матч пройдет на домашнем льду «лавин» в субботу, 18 мая.