«Колорадо» обыграл «Даллас» и сократил отставание в серии

В составе гостей дубль оформил защитник Кейл Макар (38', 45'), еще по одной шайбе забросили Арттури Лехконен (20'), Кейси Миттельштадт (42') и Натан Маккиннон (57'). У хозяев забивали Джо Павелски (10'), Миро Хейсканен (32') и Логан Стэнковен (46').

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 24 из 27 бросков по своим воротам. 28-летний россиянин прервал серию из трех поражений кряду и одержал шестую победу в текущем розыгрыше плей-офф.

Нападающий «Далласа» Джо Павелски отметился голом и результативной передачей. 39-летний американец вышел на четвертое место среди действующих игроков по очкам в плей-офф НХЛ, набрав 142 (74+68) очка в 194 матчах. Он опередил Александра Овечкина, в активе которого 141 (72+69) очков в 151 матче.

Лидеры по очкам в НХЛ среди действующих игроков

Сидни Кросби («Питтсбург») — 201 (71+130) очко; Евгений Малкин («Питтсбург») — 180 (67+113) очков; Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 167 (53+114) очков; Джо Павлески («Даллас») — 142 (74+68) очка; Александр Овечкин («Вашингтон») — 141 (72+69) очко.