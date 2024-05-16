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08:46 (мск), источник: Sportmail.ru

«Колорадо» обыграл «Даллас» и сократил отставание в серии

«Колорадо» на выезде обыграл «Даллас» (5:3) в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

Колорадо
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Источник: Reuters

В составе гостей дубль оформил защитник Кейл Макар (38', 45'), еще по одной шайбе забросили Арттури Лехконен (20'), Кейси Миттельштадт (42') и Натан Маккиннон (57'). У хозяев забивали Джо Павелски (10'), Миро Хейсканен (32') и Логан Стэнковен (46').

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 24 из 27 бросков по своим воротам. 28-летний россиянин прервал серию из трех поражений кряду и одержал шестую победу в текущем розыгрыше плей-офф.

Нападающий «Далласа» Джо Павелски отметился голом и результативной передачей. 39-летний американец вышел на четвертое место среди действующих игроков по очкам в плей-офф НХЛ, набрав 142 (74+68) очка в 194 матчах. Он опередил Александра Овечкина, в активе которого 141 (72+69) очков в 151 матче.

Лидеры по очкам в НХЛ среди действующих игроков

  1. Сидни Кросби («Питтсбург») — 201 (71+130) очко;
  2. Евгений Малкин («Питтсбург») — 180 (67+113) очков;
  3. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 167 (53+114) очков;
  4. Джо Павлески («Даллас») — 142 (74+68) очка;
  5. Александр Овечкин («Вашингтон») — 141 (72+69) очко.

«Колорадо» сократил отставание в серии с «Далласом» — 2−3. Шестой матч пройдет на домашнем льду «лавин» в субботу, 18 мая.

Даллас
3:5
1:1, 1:1, 1:3
Колорадо
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