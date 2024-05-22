Шестеркина назвали кандидатом на приз лучшему игроку плей-офф НХЛ
Официальный сайт НХЛ назвал российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» кандидатом на «Конн Смайт Трофи».
Официальный сайт НХЛ назвал российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» кандидатом на «Конн Смайт Трофи».
Помимо Шестеркина на сайте НХЛ выделили Александра Баркова («Флорида Пантерз»), Эвана Бушара, Леона Драйзайтля (оба — «Эдмонтон Ойлерз»), Миро Хейсканена, Уайатта Джонстона (оба — «Даллас Старз») и партнера россиянина по команде Винсента Трочека.
Автор сайта лиги Дэн Розен назвал Шестеркина лучшим вратарем из четырех оставшихся в розыгрыше Кубка Стэнли команд, отметив ряд его важных сейвов. 28-летний россиянин в нынешнем плей-офф одержал восемь побед и потерпел два поражения, отразив 92,3% бросков.
«Все они достойны, но самый важный игрок — это вратарь, и никто из четырех оставшихся команд не сыграл лучше и эффективнее, чем Шестеркин. Он совершал своевременные спасения, приходя на помощь в ответственные моменты, когда “Рейнджерс” нуждались в нем больше всего. Отличный пример: бросок в упор от Джордана Стаала в третьем периоде шестой игры против “Каролины Харрикейнз”. Когда счет стал 4:3, он сделал еще один мощный сейв после броска в упор Андрея Свечникова, когда до конца игры оставалось менее трех минут. Если бы не эти два сейва, “Каролина” могли бы довести серию до седьмой игры. Пожалуй, именно благодаря ему “Рейнджерс” доминируют в матчах плей-офф. Есть много хороших кандидатов, но ни один из них не лучше, чем лучший игрок на самой важной позиции», — пишет Розен.
В финале Восточной конференции играют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз». Первый матч серии состоится 22 мая в Нью-Йорке на «Мэдисон-сквер-гарден». Победитель Западной конференции будет выявлен в противостоянии «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз».
За всю историю трое россиян становились обладателями «Конн Смайт Трофи». В 2009 году награда досталась Евгению Малкину из «Питтсбург Пингвинз», в 2018-м — капитану «Вашингтон Капиталс» Александру Овечкину, а в 2021 году приз лучшему игроку плей-офф НХЛ был вручен вратарю «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому.