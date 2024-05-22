Шестеркина назвали кандидатом на приз лучшему игроку плей-офф НХЛ

«Все они достойны, но самый важный игрок — это вратарь, и никто из четырех оставшихся команд не сыграл лучше и эффективнее, чем Шестеркин. Он совершал своевременные спасения, приходя на помощь в ответственные моменты, когда “Рейнджерс” нуждались в нем больше всего. Отличный пример: бросок в упор от Джордана Стаала в третьем периоде шестой игры против “Каролины Харрикейнз”. Когда счет стал 4:3, он сделал еще один мощный сейв после броска в упор Андрея Свечникова, когда до конца игры оставалось менее трех минут. Если бы не эти два сейва, “Каролина” могли бы довести серию до седьмой игры. Пожалуй, именно благодаря ему “Рейнджерс” доминируют в матчах плей-офф. Есть много хороших кандидатов, но ни один из них не лучше, чем лучший игрок на самой важной позиции», — пишет Розен.