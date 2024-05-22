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11:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Банковский счет Овечкина заблокировали из-за долга перед ФНС

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин имеет долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: ХК "Вашингтон Кэпиталс"

По информации источника, 38-летний хоккеист имеет долг перед налоговой в размере 49 093 рублей. Из-за неуплаты данной суммы ФНС заблокировала счет ИП Овечкин А. М. и направила это решение в банк. Фирма, зарегистрированная по этому ИП, занимается производством и продажей одежды, спорттоваров, а также другой деятельностью спортивного характера.

Сообщается, что помимо ИП, Овечкин владеет международной хоккейной академией. Также ему принадлежит ООО «Русская Машина», которое занимается оптовой продажей продуктов.

Овечкин является самым высокооплачиваемым российским хоккеистом. По данным Forbes, зарплата и рекламные контракты приносят ему 17,5 млн долларов в год (около 1,6 млрд рублей).

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин провел 79 матчей, в которых набрал 65 (31+34) очков. «Вашингтон» вышел в плей-офф, но вылетел уже в первом раунде, всухую проиграв серию «Рейнджерс» (0−4). 10 мая Овечкин вместе с семьей вернулся в Россию.

Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.

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