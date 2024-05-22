Банковский счет Овечкина заблокировали из-за долга перед ФНС

По информации источника, 38-летний хоккеист имеет долг перед налоговой в размере 49 093 рублей. Из-за неуплаты данной суммы ФНС заблокировала счет ИП Овечкин А. М. и направила это решение в банк. Фирма, зарегистрированная по этому ИП, занимается производством и продажей одежды, спорттоваров, а также другой деятельностью спортивного характера.

Сообщается, что помимо ИП, Овечкин владеет международной хоккейной академией. Также ему принадлежит ООО «Русская Машина», которое занимается оптовой продажей продуктов.

Овечкин является самым высокооплачиваемым российским хоккеистом. По данным Forbes, зарплата и рекламные контракты приносят ему 17,5 млн долларов в год (около 1,6 млрд рублей).

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин провел 79 матчей, в которых набрал 65 (31+34) очков. «Вашингтон» вышел в плей-офф, но вылетел уже в первом раунде, всухую проиграв серию «Рейнджерс» (0−4). 10 мая Овечкин вместе с семьей вернулся в Россию.