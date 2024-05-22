Источник: Овечкин не имеет задолженности перед налоговой

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что 38-летний хоккеист имеет долг перед налоговой в размере 49 093 рублей. Из-за неуплаты данной суммы ФНС заблокировала счет ИП Овечкин А. М. и направила это решение в банк. Фирма, зарегистрированная на этот ИП, занимается производством и продажей одежды, спорттоваров, а также другой деятельностью спортивного характера.

«Сам Овечкин ничего не задолжал, это техническая ошибка. ИП не ведет коммерческую деятельность, на нем висят только патенты на торговые знаки Александра. Наш бухгалтер сейчас с этим разбирается», — заявил источник.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин провел 79 матчей, в которых набрал 65 (31+34) очков. «Вашингтон» вышел в плей-офф, но вылетел уже в первом раунде, всухую проиграв серию «Рейнджерс» (0−4). Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.