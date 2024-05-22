Источник: Овечкин не имеет задолженности перед налоговой
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не имеет задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не имеет задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что 38-летний хоккеист имеет долг перед налоговой в размере 49 093 рублей. Из-за неуплаты данной суммы ФНС заблокировала счет ИП Овечкин А. М. и направила это решение в банк. Фирма, зарегистрированная на этот ИП, занимается производством и продажей одежды, спорттоваров, а также другой деятельностью спортивного характера.
«Сам Овечкин ничего не задолжал, это техническая ошибка. ИП не ведет коммерческую деятельность, на нем висят только патенты на торговые знаки Александра. Наш бухгалтер сейчас с этим разбирается», — заявил источник.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин провел 79 матчей, в которых набрал 65 (31+34) очков. «Вашингтон» вышел в плей-офф, но вылетел уже в первом раунде, всухую проиграв серию «Рейнджерс» (0−4). Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.
10 мая Овечкин вместе с семьей вернулся в Россию.