Шатаут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Рейнджерс»

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Мэттью Ткачук (17'), Картер Верхаге (57') и Сэм Беннетт (59'). Еще одну шайбу забросил защитник «Флориды» Оливер Экман-Ларссон (49'), однако после челленджа главного тренера «Рейнджерс» Питера Лавиолетта его гол был отменен.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский одержал девятую победу в текущем розыгрыше плей-офф и отразил все 23 броска по своим воротам. 35-летний россиянин был признан первой звездой матча.

Для Бобровского это второй сухой матч за карьеру в плей-офф НХЛ. Предыдущий «сухарь» был оформлен ровно год назад — 23 мая 2023 года в матче против «Каролины» (3:0). В той игре россиянин отразил 32 броска.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 24 броска из 26. Россиянин стал виновником второй шайбы, не сумев выбросить ее из своей зоны. В итоге действия Шестеркина привели к курьезному автоголу Алексиса Лафрьенье менее чем за четыре минуты до конца встречи. Шайба в итоге была записана на Картера Верхаге.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин закончил матч с худшим показателем полезности в команде — «-3». Он находился на льду в каждом из эпизодов, когда «Флориде» удавалось забить гол.