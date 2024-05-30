«Эдмонтон» сравнял счет в серии Кубка Стэнли с «Далласом»

В самом дебюте встречи захватили лидерство в счете благодаря шайбам Уайатта Джонстона (1') и Эсы Линделля (6'). Хозяева ответили на это результативными бросками Райана Маклауда (14'), Эвана Бушара (17'), Маттиаса Янмарка (35'), Леона Драйзайтля (36') и Маттиаса Экхольма (59').

Янмарк и Драйзайтль забили два гола с интервалом в 51 секунду. Это лучший результат «Эдмонтона» в полуфиналах плей-офф НХЛ с 1990 года.

Драйзайтль вошел в пятерку самых результативных игроков в плей-офф в истории «Эдмонтона». На счету 28-летнего немца 65 матчей, в которых он набрал 103 (41+62) очка. Выше лишь легенды клуба Гленн Андерсон (183), Яри Курри (202), Марк Мессье (215) и Уэйн Гретцки (252).

Нападающий «Эдмонтона» Корри Перри дебютировал в серии с «Далласом» и установил уникальное достижение. 39-летний канадец стал первым игроком в НХЛ, который играл в финалах конференции за пять разных команд. Ранее он успел поиграть за «Анахайм», «Даллас», «Монреаль» и «Тампа-Бэй». Во всех четырех случаях команды Перри выходили в финал Кубка Стэнли.

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов продлил свою безрезультативную серию до трех матчей. На счету 35-летнего россиянина два броска в створ и один силовой прием. В этом плей-офф Дадонов провел 17 матчей и набрал 7 (3+4) очков.