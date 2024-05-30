Овечкин рассказал, когда ему хочется закончить с хоккеем

«Я ненавижу подготовительный сезон, вообще, ненавижу. Мне прямо хочется закончить с хоккеем. Я не люблю тренироваться просто. Перед сезоном это самое тяжелое. Представляете, после отпуска там ты приехал, загар у тебя, все хорошо. Тебе звонит твой тренер и говорит: “Ну что, Саш, завтра начинаем подготовку”. Ну и едешь на тренировку, потом отдыхаешь, потом еще одна тренировка, и все. Я это ненавижу, терпеть не могу», — рассказал Овечкин в интервью на YouTube-канале «Это хоккей, брат!».