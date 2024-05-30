Овечкин рассказал, когда ему хочется закончить с хоккеем
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что в межсезонье теряет мотивацию и думает закончить с хоккеем.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что в межсезонье теряет мотивацию и думает закончить с хоккеем.
«Я ненавижу подготовительный сезон, вообще, ненавижу. Мне прямо хочется закончить с хоккеем. Я не люблю тренироваться просто. Перед сезоном это самое тяжелое. Представляете, после отпуска там ты приехал, загар у тебя, все хорошо. Тебе звонит твой тренер и говорит: “Ну что, Саш, завтра начинаем подготовку”. Ну и едешь на тренировку, потом отдыхаешь, потом еще одна тренировка, и все. Я это ненавижу, терпеть не могу», — рассказал Овечкин в интервью на YouTube-канале «Это хоккей, брат!».
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин провел 79 матчей, в которых набрал 65 (31+34) очков. «Вашингтон» вышел в плей-офф, но вылетел в первом раунде, всухую проиграв серию «Рейнджерс» (0−4). В начале мая Овечкин вместе с семьей приехал в Россию.
Трудовое соглашение Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26. Нападающий «Кэпиталз» продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки. На счету российского хоккеиста 853 заброшенные шайбы, он отстает от Гретцки на 41 шайбу.