Шестеркин ушел от ответа на вопрос о новом контракте с «Рейнджерс»
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин ушел от ответа на вопрос о готовности подписать с клубом новый долгосрочный контракт.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин ушел от ответа на вопрос о готовности подписать с клубом новый долгосрочный контракт.
Действующий контракт 28-летнего россиянина с зарплатой 5,66 млн долларов в год истекает в конце следующего сезона. Ранее появилась информация, что сторона хоккеиста может запросить 12 млн долларов в год по новому контракту с «Рейнджерс». Такой контракт сделает Шестеркина самым дорогим вратарем в НХЛ.
Журналисты в раздевалке спросили россиянина, готов ли он подписать с клубом новое долгосрочное соглашение, однако Шестеркин не стал прямо отвечать на этот вопрос.
«Извините, я не говорю по‑английски», — сказал Шестеркин.
В минувшем сезоне Шестеркин провел 55 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,58 шайбы и отражая 91,3% бросков по своим воротам. В плей-офф россиянин провел 16 игр, где отражал 92,7% бросков и пропускал в среднем 2,37 шайбы за игру. «Рейнджерс» дошли до финала конференции, где уступили «Флориде» (2−4).