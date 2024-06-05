Шестеркин ушел от ответа на вопрос о новом контракте с «Рейнджерс»

Действующий контракт 28-летнего россиянина с зарплатой 5,66 млн долларов в год истекает в конце следующего сезона. Ранее появилась информация, что сторона хоккеиста может запросить 12 млн долларов в год по новому контракту с «Рейнджерс». Такой контракт сделает Шестеркина самым дорогим вратарем в НХЛ.

Журналисты в раздевалке спросили россиянина, готов ли он подписать с клубом новое долгосрочное соглашение, однако Шестеркин не стал прямо отвечать на этот вопрос.

«Извините, я не говорю по‑английски», — сказал Шестеркин.