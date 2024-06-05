Текущие события
Хоккей. НХЛ
29.05
Флорида
Рейнджерс
ОТ
Хоккей. НХЛ
30.05
Эдмонтон
Даллас
Хоккей. НХЛ
31.05
Рейнджерс
Флорида
Хоккей. НХЛ
1.06
Даллас
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
2.06
Флорида
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
3.06
Эдмонтон
Даллас
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
3.06
Эдмонтон
Даллас
2.06
Флорида
Рейнджерс
1.06
Даллас
Эдмонтон
31.05
Рейнджерс
Флорида
30.05
Эдмонтон
Даллас
29.05
Флорида
Рейнджерс
ОТ
28.05
Эдмонтон
Даллас
26.05
Флорида
Рейнджерс
ОТ
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Шестеркин ушел от ответа на вопрос о новом контракте с «Рейнджерс»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин ушел от ответа на вопрос о готовности подписать с клубом новый долгосрочный контракт.

РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Действующий контракт 28-летнего россиянина с зарплатой 5,66 млн долларов в год истекает в конце следующего сезона. Ранее появилась информация, что сторона хоккеиста может запросить 12 млн долларов в год по новому контракту с «Рейнджерс». Такой контракт сделает Шестеркина самым дорогим вратарем в НХЛ.

Журналисты в раздевалке спросили россиянина, готов ли он подписать с клубом новое долгосрочное соглашение, однако Шестеркин не стал прямо отвечать на этот вопрос.

«Извините, я не говорю по‑английски», — сказал Шестеркин.

В минувшем сезоне Шестеркин провел 55 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,58 шайбы и отражая 91,3% бросков по своим воротам. В плей-офф россиянин провел 16 игр, где отражал 92,7% бросков и пропускал в среднем 2,37 шайбы за игру. «Рейнджерс» дошли до финала конференции, где уступили «Флориде» (2−4).

Флорида
2:1
1:0, 0:0, 1:1
Рейнджерс
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь