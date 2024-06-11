Передача Тарасенко помогла «Флориде» снова обыграть «Эдмонтон»

У хозяев дублем отметился нападающий Эван Родригес (44', 53'), еще по одной шайбе забросили защитники Нико Миккола (30') и Аарон Экблад (58'). У гостей единственным точным броском отметился защитник Маттиас Экхольм (12').

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропустил уже после первого броска в створ, однако затем был надежен и отразил все 18 бросков. 35-летний россиянин был признан третьей звездой матча.

Для Бобровского это 43-я победа за карьеру в плей-офф, благодаря чему он сумел превзойти Евгения Набокова и выйти на второе место по этому показателю среди всех российских вратарей. Больше побед в плей-офф только у Андрея Василевского (66).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241613&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко поучаствовал в шайбе Микколы и отметился результативной передачей. На счету 32-летнего россиянина 19 матчей в этом плей-офф, в которых он набрал 7 (3+4) очков.

Для Тарасенко это 116-й матч за карьеру в плей-офф, благодаря чему он поднялся на 12-е место по этому показателю среди россиян, сравнявшись с Вячеславом Фетисовым. Лидером по числу матчей в плей-офф является Сергей Федоров (183).

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал первое очко в финале Кубка Стэнли, отметившись результативной передачей. На счету 27-летнего канадца 20 матчей в этом плей-офф, в которых он набрал 32 (5+27) очка.

Макдэвид вышел на пятое место в истории по передачам в одном розыгрыше Кубка Стэнли, повторив результат Никиты Кучерова в плей-офф 2020 года. У него будет еще как минимум две игры, чтобы попытаться побить результаты Марио Лемье (28) и Уэйна Гретцки (29, 30, 31).

Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар также сумел отметиться результативной передачей. На счету 24-летнего канадца 20 матчей в этом плей-офф, в которых он набрал 28 (6+22) очков.

Бушар побил рекорд XXI века по передачам в одном розыгрыше Кубка Стэнли среди защитников, который в 2022 году установил защитник «Колорадо» Кейл Макар. Большее количество передач за один плей-офф делали лишь Брайан Литч (23), Эл Макиннис (24) и Пол Коффи (25).