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08:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Передача Тарасенко помогла «Флориде» снова обыграть «Эдмонтон»

«Флорида» дома обыграла «Эдмонтон» (4:1) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли.

Флорида
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Источник: Reuters

У хозяев дублем отметился нападающий Эван Родригес (44', 53'), еще по одной шайбе забросили защитники Нико Миккола (30') и Аарон Экблад (58'). У гостей единственным точным броском отметился защитник Маттиас Экхольм (12').

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропустил уже после первого броска в створ, однако затем был надежен и отразил все 18 бросков. 35-летний россиянин был признан третьей звездой матча.

Для Бобровского это 43-я победа за карьеру в плей-офф, благодаря чему он сумел превзойти Евгения Набокова и выйти на второе место по этому показателю среди всех российских вратарей. Больше побед в плей-офф только у Андрея Василевского (66).

Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко поучаствовал в шайбе Микколы и отметился результативной передачей. На счету 32-летнего россиянина 19 матчей в этом плей-офф, в которых он набрал 7 (3+4) очков.

Для Тарасенко это 116-й матч за карьеру в плей-офф, благодаря чему он поднялся на 12-е место по этому показателю среди россиян, сравнявшись с Вячеславом Фетисовым. Лидером по числу матчей в плей-офф является Сергей Федоров (183).

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал первое очко в финале Кубка Стэнли, отметившись результативной передачей. На счету 27-летнего канадца 20 матчей в этом плей-офф, в которых он набрал 32 (5+27) очка.

Макдэвид вышел на пятое место в истории по передачам в одном розыгрыше Кубка Стэнли, повторив результат Никиты Кучерова в плей-офф 2020 года. У него будет еще как минимум две игры, чтобы попытаться побить результаты Марио Лемье (28) и Уэйна Гретцки (29, 30, 31).

Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар также сумел отметиться результативной передачей. На счету 24-летнего канадца 20 матчей в этом плей-офф, в которых он набрал 28 (6+22) очков.

Бушар побил рекорд XXI века по передачам в одном розыгрыше Кубка Стэнли среди защитников, который в 2022 году установил защитник «Колорадо» Кейл Макар. Большее количество передач за один плей-офф делали лишь Брайан Литч (23), Эл Макиннис (24) и Пол Коффи (25).

«Флорида» повела в серии с «Эдмонтоном» со счетом 2−0. В истории финалов Кубка Стэнли в 49 случаях из 54 лидерство в серии с таким счетом приводило к итоговой победе. Третий матч финальной серии пройдет в Эдмонтоне в пятницу, 14 июня.

Флорида
4:1
0:1, 1:0, 3:0
Эдмонтон
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