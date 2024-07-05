Контракт Задорова назвали одним из самых худших в НХЛ

По мнению портала Daily Faceoff, на данный момент шестилетний контракт Задорова с «Бостоном» на $5 млн в год занимает пятое место в рейтинге худших сделок после открытия рынка свободных агентов в НХЛ.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Джоэль Эдмундсон («Лос-Анджелес Кингз») — четырехлетний контракт с кэпхитом (средняя зарплата игрока без учета бонусов за выступления) $3,85 млн.

2. Брэндон Монтур («Сиэтл Кракен») — контракт на семь лет с зарплатой $7,14 млн в год.

3. Брэди Шей («Нэшвилл Предаторз») — семилетний контракт с зарплатой $7 млн за сезон.

4. Чандлер Стивенсон («Сиэтл Кракен») — семилетнее соглашение с кэпхитом $6,25 млн.

5. Никита Задоров («Бостон Брюинз») — контракт на шесть лет с зарплатой $5 млн в год.

Ранее «Бостон» объявил о подписании шестилетнего контракта с Никитой Задоровым. Он стал 17-м российским игроком в истории «Бостона».

Задоров завершал предыдущий сезон в «Ванкувере», куда был обменян из «Калгари». Российский защитник 1 июля стал свободным агентом. За «Кэнакс» Зодоров провел 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 очков (5 шайб + 9 результативных передач). Он также заработал 8 баллов (4+4) в 13 матчах плей-офф.