Мичков: Играть в НХЛ было моей мечтой, СКА сделал это возможным

«У меня была мечта — играть в НХЛ. СКА сделал это возможным и отпустил меня. Теперь я здесь. Процесс был долгим, но я в нем не участвовал, он был между СКА и “Флайерз”. Моей главной задачей было подготовиться к приезду и игре здесь. Я очень рад быть здесь», — сказал Мичков на своей первой пресс-конференции в Филадельфии.

Перед пресс-конференцией Мичков сообщил, что уже успел прокатиться на коньках на льду тренировочного центра.

Отмечается, что семья играет важную роль в том, чтобы помочь Мичкову освоиться. Его мать Мария и младший брат Прохор приедут из России, чтобы остаться с ним на время сезона. Мичков сказал, что играть в НХЛ было общей мечтой Матвея и его покойного отца Андрея.

Матвей Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ 2023 года под седьмым номером. В минувшем сезоне Мичков провел один матч за СКА, после чего перешел в «Сочи» на правах аренды. Форвард провел 47 матчей за клуб в КХЛ и набрал 41 (19+22) очко. Всего в КХЛ Мичков отметился 66 (30+36) баллами в 91 матче.