«Не забивает голову». Мама Овечкина — о рекордах сына

«Лично я этим вообще не интересуюсь. Ну и Саша просто играет в хоккей, не забивая себе голову личной статистикой. А шайбы — они придут, никуда не денутся. Мы все знаем, что Саша любит и умеет забивать. Дай бог, чтобы у него все получилось», — цитирует Татьяну Овечкину «Матч ТВ».