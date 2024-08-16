«Не забивает голову». Мама Овечкина — о рекордах сына

«Лично я этим вообще не интересуюсь. Ну и Саша просто играет в хоккей, не забивая себе голову личной статистикой. А шайбы — они придут, никуда не денутся. Мы все знаем, что Саша любит и умеет забивать. Дай бог, чтобы у него все получилось», — цитирует Татьяну Овечкину «Матч ТВ».
38-летний Александр Овечкин с 853 заброшенными шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894).
В минувшем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф.
Татьяна Овечкина в составе сборной СССР побеждала на Олимпийских играх в Монреале в 1976 году и в Москве в 1980 году.