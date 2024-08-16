Хоккеист «Спартака» назвал размер пенсии после 56 матчей в НХЛ

На счету Мальцева 56 матчей в НХЛ за «Нью-Джерси» и «Колорадо», в которых он набрал 9 (6+3) очков. Большую часть карьеры в Северной Америке он провел в АХЛ, где на его счету 155 матчей и 105 (44+61) набранных очков.