Хоккеист «Спартака» назвал размер пенсии после 56 матчей в НХЛ

«Вчера получил документы по своей пенсии за игру в Америке. 27,5 тыс. долларов за четыре с половиной сезона вышло. Только получу я их в 2060 году», — написал Мальцев в своем телеграм-канале.
Мальцев является воспитанником петербургского хоккея. В 2016 году он был выбран на драфте клубом «Нью-Джерси» под 102-м общим номером. Летом 2019 года он покинул СКА и перебрался в США, где выступал до конца 2023 года.
На счету Мальцева 56 матчей в НХЛ за «Нью-Джерси» и «Колорадо», в которых он набрал 9 (6+3) очков. Большую часть карьеры в Северной Америке он провел в АХЛ, где на его счету 155 матчей и 105 (44+61) набранных очков.
В декабре 2023 года Мальцев перешел в «Спартак» на правах аренды. Он провел за красно-белых 27 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, в которых набрал 14 (4+10) очков. В июне этого года Мальцев подписал с московским клубом полноценный двухлетний контракт.