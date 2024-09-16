Задоров заявил, что никогда не поставит Кучерова выше Маккиннона

«Маккиннон тащил команду. Кучеров, во-первых, это разные амплуа игроков, есть у тебя центральный, есть крайний. Круто то, что Никита единственный крайний со времен Ягра, который набрал 100 передач. Мы смотрели с ребятами там последние игры, он уже понимал, что там гонка за очки идет, и все.



Понятно, что у него хоккейный IQ есть, но он стоял на дальней синей, когда пустые ворота были сбиты. Хедман бил шайбу в стекло, чтобы Никита подобрал и набрал еще одно очко. Я не видел, чтобы Маккиннон так делал. “Колорадо” и Ничушкина потерял, и Ландескога нет. Он все равно играл и с Друеном, и с Микко, со всеми. Он играет по 25 минут за матч в двух звеньях одновременно.



Это другая заслуга. И центральному намного тяжелее играть, потому что еще в зону защиты нужно спускаться, отбирать там шайбы и пытаться чуть-чуть в защите поиграть. То есть Никита все равно крайний, ему легче, у него есть Пойнт, который эту всю черную работу проделывает. Ты меня никогда не переубедишь, я никогда в жизни не поставлю Кучерова выше Маккиннона», — сказал Задоров в интервью на Youtube-канале «ЧЕРКАС АТЛАНТ».