Ротенберг: у Демидова есть все, чтобы стать лучшим в мире

На второй минуте 18-летний нападающий открыл счет в матче, забросив дебютную шайбу в КХЛ. В конце второго периода Демидов могу оформить дубль, но его вторая шайба была отменена из-за нарушения правил.
«Я рассказал Ивану, как надо готовиться к сезону, чтобы он играл в КХЛ. Всегда был на сто процентов уверен, что он может играть в КХЛ. Надо ему сказать огромное спасибо, что он услышал, приехал готовым на сборы. По всем показателями он в разы стал лучше, чем в прошлом сезоне. Это огромная работа. Хоккей требует стопроцентного внимания игрока, тренера — всех, чтобы побеждать. Мы видим отношение хоккеиста. Когда есть такое отношение, то у игрока есть все возможности стать лучшим в мире. Мы будем к этому стремиться. Это только начало. У нас такая русская культура — нельзя хвалить. Поэтому не будем хвалить. Будем ругать все вместе, будем критиковать. Есть над чем работать, есть моменты, которые надо улучшать.
Хорошо, что Иван был в зале, потренировался и готов пообщаться с журналистами. Он и работает, и общается. Для тренеров и хоккеистов важно общаться с журналистами. Это дает нам возможность развивать наш вид спорта, повышать интерес. Гол Ивана сейчас в соцсетях многих команд в Северной Америке. Это пошло по всему миру — даже в Индии, Малайзии и даже в Южной Африке, в городе Дурбан. Это правда — без шуток», — сказал Ротенберг.
Демидов перешел в систему СКА в 2021 году из системы подмосковного «Витязя». В ноябре 2022 года он дебютировал за СКА в КХЛ в возрасте 16 лет и 327 дней. Всего на счету Демидова 11 матчей в КХЛ, в которых он набрал 2 (1+1) очка.
В прошлом сезоне Демидов со «СКА‑1946» стал чемпионом МХЛ. На его счету 47 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых он набрал 88 (34+54) очков.
На драфте НХЛ 2023 года Демидов был выбран «Монреалем» под общим пятым номером. Он стал первым игроком из России в топ-5 драфта с 2018 года.