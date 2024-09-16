Александр Овечкин получил травму на тренировке «Вашингтона»

Как сообщает портал The Hockey News, российский хоккеист покинул лед спустя несколько минут после начала занятия. По даннным источника, Овечкин, морщась от боли, сел на скамейку, а затем отправился в раздевалку.
Всего в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.
17 сентября Овечкину исполнится 39 лет. В новом сезоне он должен выйти на третье место в НХЛ по количеству сезонов в роли капитана. Сезон-2024/25 станет для россиянина 16-м в роли капитана «столичных». Первое место по этому показателю занимает Стив Айзерман — у хоккеиста 19 сезонов в статусе капитана «Детройт Ред Уиннгз», за который он выступал с 1983 по 2006 год. На второй месте игрок «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, сезон-2024/2025 станет для нападающего 18-м в качестве капитана.