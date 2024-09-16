Александр Овечкин получил травму на тренировке «Вашингтона»

17 сентября Овечкину исполнится 39 лет. В новом сезоне он должен выйти на третье место в НХЛ по количеству сезонов в роли капитана. Сезон-2024/25 станет для россиянина 16-м в роли капитана «столичных». Первое место по этому показателю занимает Стив Айзерман — у хоккеиста 19 сезонов в статусе капитана «Детройт Ред Уиннгз», за который он выступал с 1983 по 2006 год. На второй месте игрок «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, сезон-2024/2025 станет для нападающего 18-м в качестве капитана.