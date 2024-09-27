Мичков забил и отдал передачу в предсезонном матче за «Филадельфию»

В обеих шайбах поучаствовал 19-летний российский нападающий Матвей Мичков. На 45-й минуте новичок «Филадельфии» ассистировал Эрику Джонсону, а на 59-й — поразил пустые ворота.
Это был второй предсезонный матч для Мичкова в НХЛ. В первом он отметился двумя результативными передачами и помог команде обыграть «Вашингтон» (6:2).
Мичков был выбран под общим седьмым номером на драфте НХЛ-2023. Он считается одним из самых талантливых российских хоккеистов нового поколения. Прошлый сезон он провел в «Сочи», где в 47 матчах набрал 41 (19+22) очко.
В воскресенье, 29 сентября, «Филадельфия» проведут домашнюю предсезонную игру с «Бостоном». Регулярный сезон «Рейнджерс» откроет 12 октября выездной игрой с «Ванкувером».