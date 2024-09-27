Панарин вернулся к тренировкам с «Рейнджерс» после повреждения

Напомним, в предсезонном матче против «Айлендерс» (6:4) Панарин покинул площадку в начале третьего периода. Он получил повреждение нижней части тела и больше не выходил на лед. Отмечалось, что вне зависимости от серьезности травмы «Рейнджерс» лимитируют игровое время Панарина на оставшуюся часть предсезонки.
По информации источника, Панарин в четверг тренировался без ограничений. Сам форвард заявил, что с ним все хорошо. Однако Панарин не был включен в заявку на предсезонную игру против «Бостона», которая завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 5:2.
Новый регулярный сезон «Рейнджерс» откроет 10 октября выездной игрой с «Питтсбургом».
Ранее голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин попал в рейтинг лучших вратарских тандемов НХЛ в преддверии нового сезона. Лучшей вратарской бригадой признаны российские голкиперы «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин и Семен Варламов. В общей сложности в топ-10 списка представлены пять вратарей из России.