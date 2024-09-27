Панарин вернулся к тренировкам с «Рейнджерс» после повреждения

По информации источника, Панарин в четверг тренировался без ограничений. Сам форвард заявил, что с ним все хорошо. Однако Панарин не был включен в заявку на предсезонную игру против «Бостона», которая завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 5:2.