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Панарин вернулся к тренировкам с «Рейнджерс» после повреждения

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин вернулся к тренировкам с командой после повреждения, полученного в предсезонном матче НХЛ, сообщает журналист New York Post Молли Уокер в одной из соцсетей.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: NHL.com

Напомним, в предсезонном матче против «Айлендерс» (6:4) Панарин покинул площадку в начале третьего периода. Он получил повреждение нижней части тела и больше не выходил на лед. Отмечалось, что вне зависимости от серьезности травмы «Рейнджерс» лимитируют игровое время Панарина на оставшуюся часть предсезонки.

По информации источника, Панарин в четверг тренировался без ограничений. Сам форвард заявил, что с ним все хорошо. Однако Панарин не был включен в заявку на предсезонную игру против «Бостона», которая завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 5:2.

Новый регулярный сезон «Рейнджерс» откроет 10 октября выездной игрой с «Питтсбургом».

Ранее голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин попал в рейтинг лучших вратарских тандемов НХЛ в преддверии нового сезона. Лучшей вратарской бригадой признаны российские голкиперы «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин и Семен Варламов. В общей сложности в топ-10 списка представлены пять вратарей из России.

Рейнджерс
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