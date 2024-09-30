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Евгений Малкин оформил хет-трик в предсезонном матче

«Питтсбург» на выезде обыграл «Оттаву» (5:2) в предсезонном матче НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Bruce Bennett/Getty Images

Встреча прошла в канадском городе Садбери (провинция Онтарио). Самым результативным игроком «Питтсбурга» стал россиянин Евгений Малкин, отметившийся хет-триком. 38-летний россиянин отличился в большинстве, в равных составах, а также поразил пустые ворота.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби оформил дубль. Свою вторую шайбу канадец забросил с передачи Малкина.

«Питтсбург» одержал свою первую победу в предсезонке. Команда Майка Салливана проведет еще четыре предсезонных игры — по две с «Детройтом» и «Коламбусом».

Новый регулярный чемпионат «Питтсбург» откроет 10 октября домашним матчем против «Рейнджерс».

Питтсбург
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