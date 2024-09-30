Евгений Малкин оформил хет-трик в предсезонном матче

Встреча прошла в канадском городе Садбери (провинция Онтарио). Самым результативным игроком «Питтсбурга» стал россиянин Евгений Малкин, отметившийся хет-триком. 38-летний россиянин отличился в большинстве, в равных составах, а также поразил пустые ворота.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби оформил дубль. Свою вторую шайбу канадец забросил с передачи Малкина.
«Питтсбург» одержал свою первую победу в предсезонке. Команда Майка Салливана проведет еще четыре предсезонных игры — по две с «Детройтом» и «Коламбусом».
Новый регулярный чемпионат «Питтсбург» откроет 10 октября домашним матчем против «Рейнджерс».