Капризов набрал четыре очка в предсезонном матче с «Чикаго»

У хозяев дубль оформил Джаред Сперджен (25', 52'), еще по одной шайбе забросили Фредерик Годро (18'), Якуб Лауко (25'), Йоэль Эрикссон (31'), Марко Росси (32') и Кирилл Капризов (38'). У гостей заброшенными шайбами отметились Джейсон Дикинсон (7') и Коннор Бедард (40').