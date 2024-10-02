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Капризов набрал четыре очка в предсезонном матче с «Чикаго»

«Миннесота» дома разгромила «Чикаго» (7:2) в предсезонном матче НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дубль оформил Джаред Сперджен (25', 52'), еще по одной шайбе забросили Фредерик Годро (18'), Якуб Лауко (25'), Йоэль Эрикссон (31'), Марко Росси (32') и Кирилл Капризов (38'). У гостей заброшенными шайбами отметились Джейсон Дикинсон (7') и Коннор Бедард (40').

Российский нападающий Кирилл Капризов был признан первой звездой матча. 27-летний россиянин добавил к заброшенной шайбе три результативные передачи.

Всего Капризов провел два предсезонных матча, в которых забросил три шайбы и сделал три результативные передачи.

В субботу, 5 октября, «Миннесота» проведет заключительный предсезонный матч против «Чикаго». Новый регулярный сезон НХЛ «Миннесота» откроет 11 октября домашним матчем против «Коламбуса».

Другие матчи игрового дня

«Бостон» дома обыграл «Филадельфию» (4:1). Защитник «Бостона» Никита Задоров отметился результативной передачей. Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков также записал себе в актив результативную передачу, набрав очки в третьей предсезонной игре кряду.

«Рейнджерс» дома обыграли «Нью-Джерси» (5:4). Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 16 из 18 бросков по своим воротам и был заменен после второго периода.

«Детройт» на выезде победил «Питтсбург» (2:1). Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

«Коламбус» на выезде добился победы над «Сент-Луисом» (3:1). Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов отметился заброшенной шайбой в большинстве, ему ассистировал нападающий Дмитрий Воронков.

«Вегас» на выезде разгромил «Колорадо» (6:1). Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 31 из 37 бросков по своим воротам.

Миннесота
Бостон
Рейнджерс
Детройт
Питтсбург
Коламбус
Колорадо
НХЛ: таблица и календарь