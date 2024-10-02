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Панарин снова травмировался в предсезонном матче НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не смог доиграть предсезонный матч НХЛ против «Нью-Джерси» (5:4) из-за травмы.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

32-летний россиянин покинул площадку в первом периоде из-за травмы нижней части тела, проведя на льду всего две с половиной минуты.

На прошлой неделе Панарин из-за аналогичной травмы не сумел доиграть предсезонную игру против «Айлендерс» (6:4), после чего он пропустил два следующих матча команды. В клубе сообщали, что лимитируют игровое время Панарина на оставшуюся часть предсезонки.

Прошлый сезон для Панарина стал самым результативным в НХЛ. Он отыграл все 82 матча в регулярном чемпионате, набрав 120 (49+71) очков. В плей-офф Панарин провел 16 матчей и набрал 15 (5+10) очков.

В субботу, 5 октября, «Рейнджерс» проведут заключительный матч предсезонки против «Айлендерс». Новый регулярный сезон НХЛ команда откроет 10 октября выездной игрой с «Питтсбургом».

Рейнджерс
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