Панарин снова травмировался в предсезонном матче НХЛ

На прошлой неделе Панарин из-за аналогичной травмы не сумел доиграть предсезонную игру против «Айлендерс» (6:4), после чего он пропустил два следующих матча команды. В клубе сообщали, что лимитируют игровое время Панарина на оставшуюся часть предсезонки.