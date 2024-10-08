«Вашингтон Кэпиталз» отправил российского игрока в фарм-клуб

В июне 20-летний россиянин стал обладателем Кубка Колдера в составе «Вашингтон Кэпиталз». Иван Мирошниченко принял участие в четырех предсезонных матчах команды, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.
«Вашингтон Кэпиталз» выбрал российского нападающего в первом раунде драфта 2022 года под общим номером 20. Иван Мирошниченко — серебряный призер юниорского чемпионата мира 2021 года и победитель хоккейного турнира зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года.
В марте 2022 года у Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения и вернулся к тренировкам, а в октябре приступил к тренировкам с командой ВХЛ «Омские крылья». Мирошниченко дебютировал за «Авангард» в Континентальной хоккейной лиге 4 декабря. В 2023 году форвард расторг контракт с «ястребами» и перешел в «Вашингтон».
«Столичные» стартуют в новом сезоне НХЛ игрой против «Нью-Джерси» 13 октября. Капитаном «Вашингтон Кэпиталз» является Александр Овечкин, на счету которого 853 голов в регулярных чемпионатах заокеанской лиги. До рекорда канадца Уэйна Гретцки легендарному россиянину осталась 41 шайба.