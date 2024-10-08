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«Поскорее бы забил и закончил». Кузнецов — о погоне Овечкина

Нападающий СКА Евгений Кузнецов поделился мнением о погоне своего бывшего одноклубника по «Вашингтону» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба «Зенит».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Поскорее бы, чтобы он забил и уже закончил, спокойно наслаждался жизнью. У него семья, дети. Мучают старика, уже пропустили побыстрее бы, чтоб он забил спокойненько, да и все. Все вместе похлопали бы и порадовались», — сказал Кузнецов.

Овечкин занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. В прошлом сезоне капитан «Вашингтона» в 79 матчах забросил 31 шайбу, доведя свой общий счет голам в НХЛ до 853. Отставание от рекорда Уэйна Гретцки (894) составляет 41 шайбу.

«Вашингтон» начнет новый сезон с домашней серии, где его соперниками станут «Нью-Джерси» (12 октября), «Вегас» (15 октября) и «Даллас» (17 октября).

Вашингтон
СКА