«Поскорее бы забил и закончил». Кузнецов — о погоне Овечкина

«Поскорее бы, чтобы он забил и уже закончил, спокойно наслаждался жизнью. У него семья, дети. Мучают старика, уже пропустили побыстрее бы, чтоб он забил спокойненько, да и все. Все вместе похлопали бы и порадовались», — сказал Кузнецов.
Овечкин занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. В прошлом сезоне капитан «Вашингтона» в 79 матчах забросил 31 шайбу, доведя свой общий счет голам в НХЛ до 853. Отставание от рекорда Уэйна Гретцки (894) составляет 41 шайбу.
«Вашингтон» начнет новый сезон с домашней серии, где его соперниками станут «Нью-Джерси» (12 октября), «Вегас» (15 октября) и «Даллас» (17 октября).