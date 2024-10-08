«Поскорее бы забил и закончил». Кузнецов — о погоне Овечкина

«Поскорее бы, чтобы он забил и уже закончил, спокойно наслаждался жизнью. У него семья, дети. Мучают старика, уже пропустили побыстрее бы, чтоб он забил спокойненько, да и все. Все вместе похлопали бы и порадовались», — сказал Кузнецов.