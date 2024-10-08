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Овечкин с игроками «Вашингтона» вручили подарки фанатам: видео

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин и его парнеры по команде поздравили преданных болельщиков клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

В этом сезоне «Кэпиталз» отмечают 50-летний юбилей. В честь этого клуб подарил памятные подарки 36 преданным болельщикам, которые приобрели абонементы на первый сезон в НХЛ в 1974 году.

Игроки «Вашингтона», в том числе Александр Овечкин, лично приехали к домам и вручили подарки болельщикам. Им подарили джерси с 50-м номером, а также абонемент на новый сезон и другие памятные вещи.

«Столичные» стартуют в новом сезоне НХЛ игрой против «Нью-Джерси» 13 октября. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 853 шайбы в регулярных чемпионатах заокеанской лиги, продолжит погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах, до которого осталась 41 шайба.

Напомним, в сезоне-2017/18 Овечкин в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ. Капитан «Вашингтона» с учетом сезона-2024/25 заработал за карьеру $149,2 млн.

Вашингтон
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