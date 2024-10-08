Овечкин с игроками «Вашингтона» вручили подарки фанатам: видео

В этом сезоне «Кэпиталз» отмечают 50-летний юбилей. В честь этого клуб подарил памятные подарки 36 преданным болельщикам, которые приобрели абонементы на первый сезон в НХЛ в 1974 году.
Игроки «Вашингтона», в том числе Александр Овечкин, лично приехали к домам и вручили подарки болельщикам. Им подарили джерси с 50-м номером, а также абонемент на новый сезон и другие памятные вещи.
«Столичные» стартуют в новом сезоне НХЛ игрой против «Нью-Джерси» 13 октября. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 853 шайбы в регулярных чемпионатах заокеанской лиги, продолжит погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах, до которого осталась 41 шайба.
Напомним, в сезоне-2017/18 Овечкин в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ. Капитан «Вашингтона» с учетом сезона-2024/25 заработал за карьеру $149,2 млн.