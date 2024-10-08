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СМИ: Шестеркин отказался от рекордного для вратарей контракта

По данным аналитика ESPN Кевина Уикса, Игорь Шестеркин отклонил предложение «Нью-Йорк Рейнджерс» с рекордной для голкиперов зарплатой за сезон в истории НХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Согласно Уиксу, «Нью-Йорк Рейнджерс» предлагали российскому вратарю восьмилетний контракт на сумму 88 миллионов долларов. В среднем за сезон Шестеркин получал бы по 11 миллионов долларов.

Ранее рекордную среднюю зарплату за сезон среди вратарей имел голкипер «Монреаля» Кэри Прайс — 10,5 миллиона долларов. Нынешний контракт Шестеркина с клубом из Нью-Йорка будет действовать до конца нынешнего сезона.

28-летний Шестеркин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Россиянин в 2022 году получил «Везина трофи» — награду, вручаемую лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ, а также один раз становился финалистом «Харт трофи» — приза самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Шестеркин является олимпийским чемпионом Пхенчхана 2018 года и дважды бронзовым призером чемпионатов мира в 2016 и 2017 годах.

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