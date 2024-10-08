СМИ: Шестеркин отказался от рекордного для вратарей контракта

28-летний Шестеркин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Россиянин в 2022 году получил «Везина трофи» — награду, вручаемую лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ, а также один раз становился финалистом «Харт трофи» — приза самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Шестеркин является олимпийским чемпионом Пхенчхана 2018 года и дважды бронзовым призером чемпионатов мира в 2016 и 2017 годах.