СМИ: Шестеркин отказался от рекордного для вратарей контракта

Согласно Уиксу, «Нью-Йорк Рейнджерс» предлагали российскому вратарю восьмилетний контракт на сумму 88 миллионов долларов. В среднем за сезон Шестеркин получал бы по 11 миллионов долларов.
Ранее рекордную среднюю зарплату за сезон среди вратарей имел голкипер «Монреаля» Кэри Прайс — 10,5 миллиона долларов. Нынешний контракт Шестеркина с клубом из Нью-Йорка будет действовать до конца нынешнего сезона.
28-летний Шестеркин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Россиянин в 2022 году получил «Везина трофи» — награду, вручаемую лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ, а также один раз становился финалистом «Харт трофи» — приза самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Шестеркин является олимпийским чемпионом Пхенчхана 2018 года и дважды бронзовым призером чемпионатов мира в 2016 и 2017 годах.