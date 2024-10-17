Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ и возглавил гонку бомбардиров

«Это было нелегко, но я рад сделать это сегодня вечером. Наконец-то. Сейчас я чувствую себя более расслабленным, более спокойным. Наверное, впервые в жизни я хочу сказать, что горжусь собой. Для меня это большая цифра.



Я из маленького российского города Магнитогорска, первый парень, который сделал это, и второй русский. Я усердно работаю каждый день, и люди, вероятно, не понимают, что иногда мне приходится нелегко. Но это отличная история, Сидни Кросби сделал мне пас и… это потрясающе, мне это нравится. Еще раз поздравляю себя», — сказал Малкин после матча.