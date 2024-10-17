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Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ и возглавил гонку бомбардиров

«Питтсбург» дома обыграл «Баффало» (6:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев шайбы в основное время забросили Брайан Раст (12'), Дрю О'Коннор (30'), Йессе Пульюярви (36'), Евгений Малкин (44') и Рикард Ракелль (60'). У гостей дублем отметился Джей Джей Петерка (12', 51'), еще по одной шайбе на счету Тейджа Томпсона (1'), Джордана Гринвея (4') и Райана Маклауда (51'). Автором победной шайбы на второй минуте овертайма стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан первой звездой матча. Помимо заброшенной шайбы 38-летний россиянин отметился тремя результативными передачами, что позволило ему единолично возглавить бомбардирскую гонку этого сезона. После 5 матчей на счету Малкина 11 (2+9) набранных очков.

Кроме того, Малкин забросил свою 500-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став вторым россиянином в истории лиги с таким достижением после Александра Овечкина. После гола все игроки «Питтсбурга» выскочили на лед, чтобы поздравить россиянина с исторической шайбой.

«Это было нелегко, но я рад сделать это сегодня вечером. Наконец-то. Сейчас я чувствую себя более расслабленным, более спокойным. Наверное, впервые в жизни я хочу сказать, что горжусь собой. Для меня это большая цифра.

Я из маленького российского города Магнитогорска, первый парень, который сделал это, и второй русский. Я усердно работаю каждый день, и люди, вероятно, не понимают, что иногда мне приходится нелегко. Но это отличная история, Сидни Кросби сделал мне пас и… это потрясающе, мне это нравится. Еще раз поздравляю себя», — сказал Малкин после матча.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, отметившийся голом и двумя результативными передачами, достиг отметки в 1600 набранных очков. 37-летний канадец стал десятым игроком в истории лиги, кому удалось добраться до этой отметки, и первым среди действующих хоккеистов. Всего на счету Кросби в 1277 матчах регулярного чемпионата 1600 (592+1008) набранных очков.

«Питтсбург» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 19 октября, «пингвины» дома сыграют с «Каролиной».

Питтсбург
6:5
1:3, 2:0, 2:2
ОТ
Баффало
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
17.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 15644 зрителя
Главные тренеры
Майк Салливан
Линди Рафф
Вратари
Тристан Джерри
(Йоэль Бломквист, Йоэль Бломквист)
Укко-Пекка Луукконен
1-й период
00:43
Тэйдж Томпсон
(Алекс Так)
03:08
Джордан Гринуэй
(Джейсон Зукер)
10:00
Райан Маклеод
11:01
Брайан Раст
(Евгений Малкин, Сидни Кросби)
11:33
Йон Петерка
(Алекс Так, Боуэн Байрам)
2-й период
27:30
Маркус Петтерссон
28:18
Джейсон Зукер
28:37
Мэтт Грызлик
29:12
Дрю О`Коннор
(Ноэль Аччиари)
29:12
Командный штраф
35:20
Йессе Пулюярви
(Дрю О`Коннор, Ларс Эллер)
37:53
Алекс Так
3-й период
41:23
Зак Бенсон
43:26
Евгений Малкин
(Сидни Кросби)
50:16
Йон Петерка
(Хенри Йокихарью)
50:56
Райан Маклеод
(Джейсон Зукер, Боуэн Байрам)
59:14
Рикард Ракелль
(Евгений Малкин, Брайан Раст)
Овертайм
60:43
Тэйдж Томпсон
61:38
Сидни Кросби
(Эрик Карлссон, Евгений Малкин)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
12
5
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
Баффало
НХЛ: таблица и календарь