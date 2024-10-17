Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ и возглавил гонку бомбардиров

У хозяев шайбы в основное время забросили Брайан Раст (12'), Дрю О'Коннор (30'), Йессе Пульюярви (36'), Евгений Малкин (44') и Рикард Ракелль (60'). У гостей дублем отметился Джей Джей Петерка (12', 51'), еще по одной шайбе на счету Тейджа Томпсона (1'), Джордана Гринвея (4') и Райана Маклауда (51'). Автором победной шайбы на второй минуте овертайма стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан первой звездой матча. Помимо заброшенной шайбы 38-летний россиянин отметился тремя результативными передачами, что позволило ему единолично возглавить бомбардирскую гонку этого сезона. После 5 матчей на счету Малкина 11 (2+9) набранных очков.
Кроме того, Малкин забросил свою 500-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став вторым россиянином в истории лиги с таким достижением после Александра Овечкина. После гола все игроки «Питтсбурга» выскочили на лед, чтобы поздравить россиянина с исторической шайбой.
«Это было нелегко, но я рад сделать это сегодня вечером. Наконец-то. Сейчас я чувствую себя более расслабленным, более спокойным. Наверное, впервые в жизни я хочу сказать, что горжусь собой. Для меня это большая цифра.
Я из маленького российского города Магнитогорска, первый парень, который сделал это, и второй русский. Я усердно работаю каждый день, и люди, вероятно, не понимают, что иногда мне приходится нелегко. Но это отличная история, Сидни Кросби сделал мне пас и… это потрясающе, мне это нравится. Еще раз поздравляю себя», — сказал Малкин после матча.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, отметившийся голом и двумя результативными передачами, достиг отметки в 1600 набранных очков. 37-летний канадец стал десятым игроком в истории лиги, кому удалось добраться до этой отметки, и первым среди действующих хоккеистов. Всего на счету Кросби в 1277 матчах регулярного чемпионата 1600 (592+1008) набранных очков.
«Питтсбург» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 19 октября, «пингвины» дома сыграют с «Каролиной».