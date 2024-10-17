Дубль Минтюкова позволил «Анахайму» обыграть «Юту»

В другом матче игрового дня «Бостон» на выезде обыграл «Колорадо» (5:3). Защитник «Бостона» Никита Задоров отметился результативной передачей и подрался с канадцем Мэттом Стейнбергом, который проводил дебютный матч в НХЛ. Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 20 из 24 бросков по своим воротам.