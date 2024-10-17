Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубль Минтюкова позволил «Анахайму» обыграть «Юту»

«Анахайм» дома обыграл «Юту» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters
Хоккей
НХЛ 2024-2025
Неделя 3, 17.10.2024, 5:00
Анахайм
5
Юта
4

У хозяев дублем отметился Павел Минтюков (37', 55'), еще по одной шайбе забросили Трой Терри (5'), Робби Фаббри (29'). У гостей отличились Джек Макбэйн (9'), Барретт Хэйтон (14'), Майкл Кессельринг (46') и Клэйтон Келлер (51'). Победную шайбу на первой минуте овертайма забросил нападающий «Анахайма» Лео Карлссон.

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков был признан второй звездой матча. 20-летний россиянин отметился первыми набранными очками в этом сезоне НХЛ и впервые в карьере оформил дубль.

Защитник «Юты» Михаил Сергачев поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 26-летнего россиянина четыре результативных передачи в пяти матчах сезона.

«Анахайм» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 19 октября, «утки» на выезде сыграют с «Колорадо».

В другом матче игрового дня «Бостон» на выезде обыграл «Колорадо» (5:3). Защитник «Бостона» Никита Задоров отметился результативной передачей и подрался с канадцем Мэттом Стейнбергом, который проводил дебютный матч в НХЛ. Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 20 из 24 бросков по своим воротам.

Колорадо
3:5
1:2, 1:2, 1:1
Бостон
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
17.10.2024, 04:30 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18024 зрителя
Главные тренеры
Джаред Беднар
Джим Монтгомери
Вратари
Александр Георгиев
(Александр Георгиев)
Йоонас Корписало
1-й период
02:32
Паркер Келли
13:46
Коул Кепке
(Эндрю Пик, Никита Задоров)
14:48
Райли Тафти
15:07
Росс Колтон
(Микко Рантанен, Кэйл Макар)
16:40
Оливер Шилингтон
17:09
Чарли Койл
(Мейсон Лорей)
2-й период
27:32
Микко Рантанен
29:09
Давид Пастрняк
(Брэд Маршан, Хампус Линдхольм)
29:22
Хампус Линдхольм
30:16
Мэтт Стинбург
30:16
Никита Задоров
30:16
Никита Задоров
31:15
Кэйл Макар
(Нэйтан Маккиннон, Микко Рантанен)
3-й период
41:42
Микко Рантанен
44:29
Райли Тафти
44:52
Микко Рантанен
(Кэйл Макар, Нэйтан Маккиннон)
57:59
Джон Бишер
Лучшие игроки матча
Статистика
13
Штрафное время
11
3
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Анахайм
Юта
Бостон
Колорадо
НХЛ: таблица и календарь