Дубль Минтюкова позволил «Анахайму» обыграть «Юту»

У хозяев дублем отметился Павел Минтюков (37', 55'), еще по одной шайбе забросили Трой Терри (5'), Робби Фаббри (29'). У гостей отличились Джек Макбэйн (9'), Барретт Хэйтон (14'), Майкл Кессельринг (46') и Клэйтон Келлер (51'). Победную шайбу на первой минуте овертайма забросил нападающий «Анахайма» Лео Карлссон.
Защитник «Анахайма» Павел Минтюков был признан второй звездой матча. 20-летний россиянин отметился первыми набранными очками в этом сезоне НХЛ и впервые в карьере оформил дубль.
Защитник «Юты» Михаил Сергачев поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 26-летнего россиянина четыре результативных передачи в пяти матчах сезона.
«Анахайм» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 19 октября, «утки» на выезде сыграют с «Колорадо».
В другом матче игрового дня «Бостон» на выезде обыграл «Колорадо» (5:3). Защитник «Бостона» Никита Задоров отметился результативной передачей и подрался с канадцем Мэттом Стейнбергом, который проводил дебютный матч в НХЛ. Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 20 из 24 бросков по своим воротам.